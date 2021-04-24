إمام الحرم السابق: الشتائم التي تصلني معظمها من الهلاليين

السبت، 24-04-2021
11:19 ص
قال الداعية السعودي عادل الكلباني
، إمام الحرم السابق، إن
معظم الشتائم
التي تصل إليه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"
من الهلال
يين.
وقال الكلباني خلال مداخلة له في برنامج “عز الرياضة”: “للأسف
معظم الشتيمة اللي تجيني من الهلال
يين و ليست القضية قضية رأي”.
وتابع: ” الفكرة أنه لابد من التنافس بين الأندية”. مشيرا
إلى أن كل دولة يكون بها اثنين من الأندية بينهما تنافس شديد وندية كبيرة .
وأضاف: “مشجع أي نادي يتمنى هزيمة الآخر”. لافتا إلى أن ذلك
يعد أمرا طبيعيا وأن كل شخص حر في اختياراته .