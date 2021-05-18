الثلاثاء 18 مايو 2021
توقيت مصر 16:45 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

غرق 57 شخصًا في تحطم مركب هجرة غير شرعية قُبالة تونس

والدة المتهمين في «فيديو الكفن» تفجر مفاجأة أمام النيابة

500 مليون دولار.. السيسي يوجه بإعادة إعمار غزة

تركي آل الشيخ ينشر صورة من قطر: «مضارب البدو لكل جاهل»

إليسا وراغب علامة يهاجمان وزير الخارجية بعد إهانة السعوديين: غبي

تعرف على عقوبة «رفس» الزوج لزوجته بالسعودية

المُهرة البحرينية تعتذر عن وصلة الرقص أمام السعوديين (فيديو)

ابنة عمرو دياب تعلن إصابتها بهذا المرض

إهانة محمد عبدالوهاب على تليفزيون الكويت ومي العيدان مصدومة من وصفه بالحرامي

وفاة عميد كلية دار العلوم بعد أيام من وفاة نجله الضابط بأزمة قلبية

ADS
 

إليسا وراغب علامة يهاجمان وزير الخارجية بعد إهانة السعوديين: غبي

720202512627773583065
ا
Native
الثلاثاء، 18-05-2021 01:52 م المصريون

شنت الفنانة اللبنانية إليسا هجوماً لاذعاً على شربل وهبة، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ، ووصفته بالغبي وذلك بعد تصريحاته المثيرة للجدل مساء أمس والتي وصف فيها السعوديين بأنهم “أهل بدو”.
وقالت إليسا في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “عهد الفشل والغباء ، شربل وهبة قبل ما تفكر بالـ ٣٠٠ ألف لبناني الموجودين بدول الخليج، فكر بعهد عون و حزب الله شو صار بالـ ٤ ملايين لبناني اللي هون لون وصلو!!”.
وختمت إليسا تغريدتها بالقول “يا ريت عملتوا ١% من اللي عملته السعودية للبنان !! غبي!!!”.
من جانبه قال الفنان اللبناني راغب علامة، في تغريدة منشورة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”:” أي والله يا أخي أبو ناصر.. الله يعين الشعب اللبناني الذي دفع وما زال يدفع ثمن غباء الآخرين.. الشعب اللبناني براء من هذه الطبقة السياسية التي دمرت الأخضر واليابس وجعلت الشباب يهاجر هرباً وقرفاً منهم”.
 

إقرأ ايضا

ffsfff

والدة المتهمين في «فيديو الكفن» تفجر مفاجأة صادمة أمام النيابة

1274189_0

تركي آل الشيخ ينشر صورة من قطر: «مضارب البدو لكل جاهل»

download

تعرف على عقوبة «رفس» الزوج لزوجته بالسعودية

أخبار متعلقة

Capture

المهرة البحرينية تستقبل السعوديين بوصلة رقص (فيديو)

مطار سراييفو

دولة أوروبية تسمح للسعوديين بدخول البلاد دون تأشيرة

196365-rawan_126436966_455169832316315_2584965223006668754_n

فنانة شهيرة تطلب السماح من السعوديين.. ماذا قالت عن ولي العهد؟

حزب الله اللبناني

تصريحات نارية من أمير سعودي ضد حزب الله