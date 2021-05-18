إليسا وراغب علامة يهاجمان وزير الخارجية بعد إهانة السعوديين: غبي

الثلاثاء، 18-05-2021
01:52 م
المصريون
شنت الفنانة اللبنان
ية إليسا هجوماً لاذعاً على شربل وهبة، وزير الخارجية
في حكومة تصريف الأعمال اللبنان
ية ، ووصفته بالغبي وذلك بعد تصريحاته المثيرة
للجدل مساء أمس والتي وصف فيها السعوديين
بأنهم “أهل بدو”.
وقالت إليسا في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “عهد الفشل والغباء ، شربل
وهبة قبل ما تفكر بالـ ٣٠٠ ألف لبنان
ي الموجودين بدول الخليج، فكر بعهد عون و حزب
الله شو صار بالـ ٤ ملايين لبنان
ي اللي هون لون وصلو!!”.
وختمت إليسا تغريدتها بالقول “يا ريت عملتوا ١% من اللي عملته السعودية
للبنان
!! غبي!!!”.
من جانبه قال الفنان اللبنان
ي راغب علامة
، في تغريدة منشورة عبر حسابه
الرسمي بموقع “تويتر”:” أي والله يا أخي أبو ناصر.. الله يعين الشعب اللبنان
ي الذي
دفع وما زال يدفع ثمن غباء الآخرين.. الشعب اللبنان
ي براء من هذه الطبقة السياسية
التي دمرت الأخضر واليابس وجعلت الشباب يهاجر هرباً وقرفاً منهم”.