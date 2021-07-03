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إليسا تكشف عن ديانتها الحقيقية وتحسم الفرق بين السعودية وإيران

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اليسا
Native
السبت، 03-07-2021 12:14 م

ردّت الفنانة اللبنانية إليسا على أحد المتابعين، الذي علّق على منشور لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، قائلاً: "مش هينة تكوني قوتجية وراجعة من حفلة ب السعودية"، منتقدة هذه الطريقة في التعليق، وكتبت: "مع انو this account is fake يعني ذباب الكتروني بقول مش هينة تكون عوني.. شفنا العز ايام السعودية وعم نشوف الذل ايام ايران !!".
وكانت كتبت إليسا في صفحتها الخاصة: "أنا لبنانية مسيحية مارونية وكلام رجل دين مسلم معتدل بيمثلني ١٠٠ مرة أكثر من كلام رجل دين مسيحي متعصب ومتطرف وخارج عن الواقع. توب الصلاة ما بيلبق لمين ما كان".
وتعبّر إليسا دائماً وبشكل صريح وعلني عن آرائها السياسية وحول الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في لبنان، بالإضافة الى مناهضتها الواضحة لسياسة حزب الله ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
 

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