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إليسا تعتذر بسبب دفاعها عن علاء عبدالفتاح: كنت بحبسه لبناني

Elissa_-_August_24,_2012_(2)
إليسا
Native
Teads
السبت، 12-11-2022 11:29 ص


اعتذرت المغنية اللبنانية إليسا، الجمعة، عن تغريدة أثارت غضب بعض المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعادت إليسا نشر تغريدة تطالب بالتظاهر أمام السفارة البريطانية في بيروت للإفراج عن السجين علاء عبدالفتاح.
وفي اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر قناة "إم بي سي مصر 2"، قالت إنها كانت تعتقد أن علاء مواطن لبناني وليس مصرياً، مضيفة "لا أسمح لنفسي بالتدخل في شؤون أي دولة غير بلدي"، رافضة التشكيك بحبها تجاه مصر، معبرة عن أسفها عن سوء التفاهم الذي حصل.
وقالت المغنية المعروف عنها الحديث عن القضايا السياسية المهمة في لبنان، إنها كانت تظن أن التغريدة تخص لبنان، لكنها فوجئت أنها تتحدث عن شاب مصري لا تعرفه.
وأوضحت أنها دائما تعتبر نفسها مصرية، ومعظم أغنياتها مصرية، مشيرة إلى أنها كتبت عبر "تويتر" وأشادت بمؤتمر المناخ الذي تحتضنه مصر.
 

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