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إليسا تخرج عن صمتها: لن نقبل بالاحتلال الإيراني

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اليسا
Native
Teads
الإثنين، 13-12-2021 01:22 م

أعلنت الفنانة اللبنانية، إليسا، اليوم الاثنين، عن تضامنها مع نائب لبناني سابق، بعد أن قام "حزب الله" ‏بمقاضاته، لاتهامه له بالمسؤولية عن تفجير مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأدى إلى إصابة ‏الآلاف.‏
وكتبت إليسا عبر حسابها على موقع "تويتر": "واجبي كمواطنة حرة تؤمن بلبنان أن أتضامن مع فارس سعيد".
وتابعت موضحة أن "من يهدد السلم الأهلي ليس من كتب تغريدة، وإنما من لديه 100 ألف مقاتل".
وختمت إليسا تغريدتها قائلة: "لن نسكت على الاحتلال الإيراني".
وكان "حزب الله" اللبناني أعلن الأسبوع الماضي عن أنه يقاضي النائب السابق، فارس سعيد، والموقع الإلكتروني لحزب القوات اللبنانية، لاتهامه ""حزب الله" بمسؤوليته عن تفجير مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020.
 

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