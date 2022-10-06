«إلى جهنم».. الإعدام لقاتل أمه في نهار رمضان بسبب زوجته

الخميس، 06-10-2022
09:39 ص
قضت محكمة الجنايات بالبحيرة
، بإحالة أوراق عاطل إلى مفتي
مصر، بعد إدانته بقتل والدته بسبب خلافاتها مع زوجته.
كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة
، قد تلقت بلاغا بقيام
عاطل بقتل والدته، بإطلاق عدة طلقات نارية عليها في نهار رمضان
الماضي.
وتوصلت التحريات إلى نشوب مشادة بين المتهم والمجني عليها،
بسبب خلافات الأخيرة مع زوجة المتهم، التي هجرت على إثرها منزل الزوجية ورفعت على المتهم
دعوى خلع.
ألقي القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن
السلاح الناري المستخدم في الحادث.