إلهام شاهين: هذه الفنانة طلعت عليا إشاعة سخيفة .. ومحدش بقى بيطلبها في أعمال فنية

الأربعاء، 21-04-2021
07:01 ص
أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة إلهام شاهين
عن فنانة معينة قامت بنشر الكثير من الإشاعات عنها خلال الفترة الماضية.
وقالت "إلهام" في برنامج " شيخ الحارة و الجريئة
": حصلت بينا مشكلة من فترة إنها طلعت عني إشاعة إني بدفع 100 ألف جنيه كل سنة عشان آخد جايزة.
وأضافت: قولتلها لو قالولي تاخدي جايزة ولا 100 ألف جنيه ؟ هختار الـ 100 ألف جنيه.
وتابعت: مش عايزة أقول اسمها بس أحب أقول إن محدش بقى بيطلبها في أعمال فنية من فترة ، عشان محدش يظن إنها من زميلاتي النجمات اللي من نفس جيلي اللي كلهم صحابي.
و رد عليها " شيخ الحارة " قائلا: طب أخبارك ايه مع "آثار الحكيم
" ؟ "في إشارة إلى أنها المقصودة بالكلام".
لترد إلهام قائلة: مفيش أخبار .. احنا مكناش صحاب أصلا فطبيعي مش بنتصل ببعض.