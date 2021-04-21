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إلهام شاهين: هذه الفنانة طلعت عليا إشاعة سخيفة .. ومحدش بقى بيطلبها في أعمال فنية

إلهام شاهين
إلهام شاهين: هذه الفنانة طلعت عليا إشاعة سخيفة .. ومحدش بقى بيطلبها في أعمال فنية
 
الأربعاء، 21-04-2021 07:01 ص أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة إلهام شاهين عن فنانة معينة قامت بنشر الكثير من الإشاعات عنها خلال الفترة الماضية.

وقالت "إلهام" في برنامج " شيخ الحارة و الجريئة ": حصلت بينا مشكلة من فترة إنها طلعت عني إشاعة إني بدفع 100 ألف جنيه كل سنة عشان آخد جايزة.

وأضافت: قولتلها لو قالولي تاخدي جايزة ولا 100 ألف جنيه ؟ هختار الـ 100 ألف جنيه.

وتابعت: مش عايزة أقول اسمها بس أحب أقول إن محدش بقى بيطلبها في أعمال فنية من فترة ، عشان محدش يظن إنها من زميلاتي النجمات اللي من نفس جيلي اللي كلهم صحابي.

و رد عليها " شيخ الحارة " قائلا: طب أخبارك ايه مع "آثار الحكيم" ؟ "في إشارة إلى أنها المقصودة بالكلام".

لترد إلهام قائلة: مفيش أخبار .. احنا مكناش صحاب أصلا فطبيعي مش بنتصل ببعض.
 

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