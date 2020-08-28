إلهام شاهين: نور الشريف كان هيقتلني

الجمعة، 28-08-2020
02:27 م
إيمان هاني
أكدت
الفنانة إلهام شاهين
، أن نور الشريف يعتبر بالنسبة لها أخ وصديق ومعلم وأقرب إنسان إليها،:"
تتلمذت على يديه و باعتبر اللي أنا فيه حاليًا بسببه".
ولفتت
خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم
" المذاع على قناة " الحياة"،
:"أنها عملت معه وهي في سنة أولى بفيلم "العار
"، مردفة: "كنت أنادي
عليه بأبيه كمال وفضل طول عمره أبيه يعطيني النصائح ويوجهني نحو الأفضل".
وتابعت:
"تعلمت من نور الشريف أشياء كثيرة جدًا ليس في الفن فقط وإنما في الأخلاقيات وحب
الثقافة والقراءة في كافة العلوم"، موضحة :"أنها عملت معه في 5 أفلام.
وحكت إلهام شاهين
عن موقف جمعها بها خلال أداء إحدى المسرحيات وكان المشهد عبارة عن مواجهة بيني وبينه
تضمن شروع نور في "خنقي" لخيانتي له واندمج "نور" في أداء الدور
حتى كاد يقتلني، معقبة: "حسيت إن النفس انقطع بالكامل.. كان فاضل شعراية صغيرة
وأموت فعلًا.. ولو المونولوج طول شوية كنت مت فعلاً"، متابعة : "نور اعتذرلي
جدًا ومكنش مصدق اللي عمله".