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إلهام شاهين توجه رسالة إلى العرب بعد أحداث غزة

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إلهام شاهين
السبت، 28-10-2023 07:03 م نسمه عبد الوهاب
وجهت  الفنانة إلهام شاهين رسالة مؤثرة تزامنًا مع أحداث غزة، وكتبت في منشور عبر حسابها الرسمي: «توحدوا يا عرب.. ففي اتحادكم قوه عظيمة».
وتابعت إلهام شاهين في منشور عبر حسابها بموقع إنستجرام: «يخشاها الغرب الذي قام بكل المحاولات لإضعافكم وتقسيمكم ونهب ثرواتكم.. لا تقبلوا إملاءات لصالح الأجندة الغربية».

واستكملت: «كونوا أصحاب قرار مستقل لصالح المنطقة العربية.. الغرب يريد نشر الفوضي في المنطقة العربية وتقسيمنا وتفكيك جيوشنا العربية.. قام الغرب بكل المحاولات لإضعاف الجيوش في العراق وسوريا وليبيا وأيضًا في اليمن والسودان».

وكتبت الفنانة إلهام شاهين أيضًا: «هذه الدول تحتاج المليارات لإعاده بنائها واستعاده قوتها بعد الخراب والدمار الاقتصادي وأيضًا الدمار النفسي للشعوب.. أمريكا ليست دولة بل قارة كبيرة متحدة».
أحداث فلسطين
واختتمت: «الاتحاد الأوروبي جمع كل الدول الأوروبية باختلاف لغاتهم ليكونوا قوة متحدة.. ولو تم اتحاد العرب سنكون قوه يتعمل لها ألف حساب.. هذا هو الحلم العربي».

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