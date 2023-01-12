إلهام شاهين تهاجم الشيخ الشعراوي وتستفز المدافعين عنه بوصف مُهين

أعلنت الفنانة إلهام شاهين، عن رفضها تقديم سيرة الشيخ محمد متولي الشعراوي في عمل فني.



وقالت: "أنا شفت له فيديوهات وآراء لا تناسب العصر كانت تناسب عصر الجاهلية مثل إباحة ضرب المرأة وترك المريض بلا علاج حتى يموت، وقتل تارك الصلاة، واللي يتجوز مسيحية لا يعاملها بالحسنى، فكلامه ده غير مناسب للعصر، وآراء لا تناسب المجتمع ولا أهمية من تقديم سيرته".

وحول المدافعين عن الشعراوي فقالت: هما موافقين يضربوا زوجاتهم وموافقين على ختان البنات وزواج القاصرت وإن الراجل يتجوز كذا واحدة ولو ما عجبتوش يطلقها، ده بيرضي ذكوريتهم فدي آراء لمستوى معين لا يحصل على كفايته من العلم والثقافة.