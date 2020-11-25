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إلهام شاهين تكشف عدد زيجاتها .. وتفجر مفاجأة عن أسباب تطليق أزواجها لها

إلهام شاهين
إلهام شاهين تكشف عدد زيجاتها .. وتفجر مفاجأة عن أسباب تطليق أزواجها لها
 
الأربعاء، 25-11-2020 08:44 ص خلود عادل
كشفت الفنانة إلهام شاهين عن عدد زيجاتها وذلك خلال ظهورها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة".

وأكدت إلهام أنها تزوجت مرتن ، مؤكدة أنها فشلت في الزواج بشكل كبير جدا و واضح للعيان.

وأضافت: الطلاق كان يتم دائما لأنني كنت أفضل الفن على الزوج ، فحين يخيرني زوجي بينه وبين الفن أختار الفن فيتم الانفصال.

وأردفت: أحيانا لم تكن غيرة الرجل عليّ بل مني ، لكني أعذره فالعمل الفني صعب وليس من السهل على أي رجل تحمله.. أحيانا كنت أعمل 25 ساعة في الـ 24 ساعة.

وتابعت: لا أفكر في الزواج مرة أخرى فليس بمقدوري تحمل مسئولية رجل وأنا بهذه السن.
 

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