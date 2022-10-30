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إلهام شاهين تكشف سبب فشل زيجاتها: العصمة كانت في إيدي.. وانضربت من «المليجي»

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إلهام شاهين
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الأحد، 30-10-2022 09:33 ص
حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة على برنامج "40" الذي تقدمه الإعلامية جيسيكا، على قناة "mtv".

وفي هذه السطور نعرض لكم أبرز تصريحات إلهام شاهين في البرنامج:

- ما فيش حد أكتر مني صراحة في الكون.

- أنا كان نفسي أعمل مسرح ميوزيكال من وأنا صغيرة.

- كنت بحب الرقص والغناء جدا.

- أنا مش بعرف أقلد.

- ملكة التقليد غير التمثيل خالص.

- فاتن حمامة كلمتني علشان أعمل مسلسل "البراري والحامول" بدالها.

- فاتن حمامة ماكنتش صحيا قادرة تعمل مسلسل "البراري والحامول".

- فاتن حمامة كلمتني وقالتلي مش هتنازل عن مسلسل "البراري والحامول" غير ليكي إنتي.

- أنا سبب فشل زواجي لإني بحب شغلي جدا.

- أنا ما قدرتش أضحي بشغلي علشان الزوج.

- أتقالي ما تعمليش مسرح، علشان ماترجعيش الساعة 2 بليل.

- تاني زواج طلبت العصمة تكون في إيدي.

- لم أتردد في الموافقة على مسلسل "بطلوع الروح".

- أنا بثق في المخرجة كاملة أبو ذكري والجهة الإنتاجية.

- الحروب أصبحت مهنة.

- ظهوري بلبس داعش في بوسترات بطلوع الروح أثار الجدل.

- كل المتطرفين فكريا كانوا خايفين العمل يتعرض.

- مسلسل بطلوع الروح يسيئ لداعش لإنهم مش الإسلام.

- في فيلم "إنهم يسرقون عمري" محمود المليجي ضربني قلم، ووقعت على الأرض وجابني من شعري وكمل العلقة.

- أكبر علقة أخدتها في حياتي من أستاذ محمود المليجي الله يرحمه.
 

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