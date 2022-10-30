إلهام شاهين تكشف سبب فشل زيجاتها: العصمة كانت في إيدي.. وانضربت من «المليجي»

الأحد، 30-10-2022
09:33 ص
حلت الفنانة إلهام شاهين
ضيفة على برنامج "40" الذي تقدمه
الإعلامية جيسيكا، على قناة "mtv".
وفي هذه السطور نعرض لكم أبرز تصريحات إلهام شاهين
في البرنامج:
- ما فيش حد
أكتر مني صراحة في الكون.
- أنا كان نفسي
أعمل مسرح ميوزيكال من وأنا صغيرة.
- كنت بحب الرقص
والغناء جدا.
- أنا مش بعرف
أقلد.
- ملكة التقليد
غير التمثيل خالص.
- فاتن حمامة
كلمتني علشان أعمل مسلسل "البراري والحامول" بدالها.
- فاتن حمامة
ماكنتش صحيا قادرة تعمل مسلسل "البراري والحامول".
- فاتن حمامة
كلمتني وقالتلي مش هتنازل عن مسلسل "البراري والحامول" غير ليكي إنتي.
- أنا سبب فشل
زواجي لإني بحب شغلي جدا.
- أنا ما قدرتش
أضحي بشغلي علشان الزوج.
- أتقالي ما
تعمليش مسرح، علشان ماترجعيش الساعة 2 بليل.
- تاني زواج
طلبت العصمة تكون في إيدي.
- لم أتردد في
الموافقة على مسلسل "بطلوع الروح".
- أنا بثق في
المخرجة كاملة أبو ذكري والجهة الإنتاجية.
- الحروب أصبحت
مهنة.
- ظهوري بلبس
داعش في بوسترات بطلوع الروح أثار الجدل.
- كل المتطرفين
فكريا كانوا خايفين العمل يتعرض.
- مسلسل بطلوع
الروح يسيئ لداعش لإنهم مش الإسلام.
- في فيلم
"إنهم يسرقون عمري" محمود المليجي
ضربني قلم، ووقعت على الأرض وجابني من
شعري وكمل العلقة.
- أكبر علقة
أخدتها في حياتي من أستاذ محمود المليجي
الله يرحمه.