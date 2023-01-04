إلهام شاهين تعلن موافقتها على الزواج من رجل غير مسلم (فيديو)

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن هناك أحد الأشخاص سأل في ندوة لماذا يتزوج المسلم من مسيحية بينما لا تتزوج المسلمة من مسيحي؟.
وتابعت إلهام
شاهين: " أنا أعتقد إن التشريعات عملوها البشر، لكنها مش تشريعات سماوية ده
اعتقادي وقراءاتي، ممكن ناس تقتنع وناس لأ".
واستكملت:
"فيه بلاد عندهم جواز مدني ومش بيرفضوا الزواج على غير دين بعض".
وعند سؤالها عن
هل توافق على الزواج من شخص على غير دينها، قالت: "آه ممكن اتجوز مدني،
المشاعر العقل بيبرمجها أنا عاطفية لكن عقلي بيوجه عاطفتي ".
وأوضحت أنها تحب
القراءة في الأديان كثيرا، وأضافت: "أنا عندي مكتبة كبيرة جدا وقريت في كل
الأديان وقريت القرآن كتير وعاملة 25 عمرة وحجيت مرتين، وبصوم رمضان من وأنا 7
سنين، لما بلاقي جامع أدخله ولما ألاقي كنيسة بدخلها ولو لقيت معبد يهودي هدخله كل
الأماكن الدينية أحب أدخلها وأتعبد ربنا فيها".
وأضافت إلهام
شاهين: "ربنا هيتقبل مني الصلاة والدعاء في أي مكان، والمؤمن من آمن بالله
وكتبه ورسله".