إلهام شاهين تعلن تراجعها عن الاعتزال وتكشف السبب

السبت، 12-12-2020
03:04 م
المصريون
أعلنت الفن
انة إلهام شاهين
، تراجعها عن قرار اعتزال
التمثيل بعد
فيلم "حظر تجوال" الذي كان آخر أعمالها ونالت عليه جائزة في مهرجان
القاهرة السينمائي الدولي.
وقالت إلهام شاهين
، لبرنامج "التاسعة" المذاع على القناة
الأولى الذي تقدمه دينا عبد الكريم، إنها كانت تفكر في اعتزال
مهنة التمثيل قبل فترة
إلا أن فوزها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي عن دورها في "حظر
تجول" شجعها على استكمال مسيرتها الفن
ية.
وأشارت إلهام شاهين
، أنها قدمت عددا كبيرا من الأعمال الا انها فقدت
ثقتها بالاعمال السينمائية الحالية لكن بعد ان قرأت سيناريو فيلم "حظر تجوال"
وجدت أنه يقدم فكرة مهمة، وهذا الأمر شجعها على متابعة عملها.