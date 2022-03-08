إلهام شاهين تسخر من منة عرفة وطليقها: مين دول أصلًا؟

الثلاثاء، 08-03-2022
12:22 م
خرجت الفنانة إلهام شاهين
عن صمتها وقالت إنها لا تعرف الممثلة منة
عرفة وطليقها الفنان محمود المهدي
، معربة عن استغرابها الشديد من هجوم الأخير
عليها.
وقالت إلهام شاهين
في لقائها مع "MBC4":"مين محمود
المهدي دا أنا مش عارفاه"، مؤكدة أنها لم تذكر اسمه أو اسم زوجته السابقة منة
عرفة في أي حديث صحفي معبرة عن ذلك بالقول: "هاتولي جملة مفيدة أنا قلت فيها
اسم منة عرفة
أو محمود المهدي
، مفيش الكلام دا، وأنا مش بتابع اللي بيحصل على
السوشال ميديا أبداً".
وكان قد تصدر الممثل محمود المهدي
طليق منة عرفة
، مواقع التواصل الاجتماعي،
بعدما شارك تصريحات إلهام شاهين
حول المشاهد الرومانسية التمثيلية المتضمنة لبعض
القبلات والأحضان، وعلق عليها بـ القول:"حد يضحي ويتزوجها عشان نخلص"،
وجاء دفاعه هذا قبل انفصاله عن منة عرفة
.
والقصة بدأت عندما عبرت شاهين عن استيائها من النجوم الرافضين لأداء
المشاهد الساخنة في الأعمال الدرامية والسينمائية.
واعتبر البعض حينها أن ردها موجه للممثلة منة عرفة
من دون أن تسميها، حيث
قالت:" مابقاش في مشاهد ساخنة في السينما.. إيه بقى اللي موجود دلوقتي
وبيرفضوه.. أنا إللي سمعتوا في وحدة واقعة على الأرض ومغمى عليها.. فـ دكتور يمسك
ايدها يقيس النبض.. قالت ما حدش يمسك إيدي يقيس لي النبض.. طيب المخرج يعمل إيه؟..
ما تشتغليش"، حيث اعتبر البعض أنها تلمح لخلاف منة عرفة
والممثل محمد نجاتي،
الناتجة عن رفض الأولى حمله لها ووضعها على السرير في أحد مشاهد مسلسلهما الجديد، رغم
أن المشهد موضوع في السيناريو ويأتي ضمن سياق اسعافها بعد وقوعها مغشية على الأرض.