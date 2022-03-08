الثلاثاء 08 مارس 2022
توقيت مصر 19:50 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بيان عاجل من الحكومة بشأن «عودة النظام القديم» في التعليم

صورت زوجها أثناء ممارسة الجنس مع زوجة أخيه على سريرها فكانت المأساة

عمرو أديب يخرج عن صمته ويرد على تقرير مُحرج نشرته «الجزيرة» عنه

قرار بمنع ظهور الفنانين في البرامج التليفزيوينة..تعرف على السبب

صدمة مُحزنة بعد عرض بدر بانون على أطباء في ألمانيا وأسبانيا وإنجلترا بسبب قلبه

لاعب خطير.. سباق قوي بين الأهلي والزمالك على ضم هذا النجم

صورة نادرة لـ أم كلثوم وهي تؤدي الصلاة داخل المسجد

إلهام شاهين تسخر من منة عرفة وطليقها: مين دول أصلًا؟

دنيا بطمة تثير غضب الجمهور بوصلة رقصة وإيحاءات استفزازية

مفاجأة صادمة عن سبب إطلاق كويتي النار على رأس سعودي

ADS
 

إلهام شاهين تسخر من منة عرفة وطليقها: مين دول أصلًا؟

14470547581618143502
الهام شاهين
Native
Teads
الثلاثاء، 08-03-2022 12:22 م
خرجت الفنانة إلهام شاهين عن صمتها وقالت إنها لا تعرف الممثلة منة عرفة وطليقها الفنان محمود المهدي، معربة عن استغرابها الشديد من هجوم الأخير عليها.
وقالت إلهام شاهين في لقائها مع "MBC4":"مين محمود المهدي دا أنا مش عارفاه"، مؤكدة أنها لم تذكر اسمه أو اسم زوجته السابقة منة عرفة في أي حديث صحفي معبرة عن ذلك بالقول: "هاتولي جملة مفيدة أنا قلت فيها اسم منة عرفة أو محمود المهدي، مفيش الكلام دا، وأنا مش بتابع اللي بيحصل على السوشال ميديا أبداً".
وكان قد تصدر الممثل محمود المهدي طليق منة عرفة، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شارك تصريحات إلهام شاهين حول المشاهد الرومانسية التمثيلية المتضمنة لبعض القبلات والأحضان، وعلق عليها بـ القول:"حد يضحي ويتزوجها عشان نخلص"، وجاء دفاعه هذا قبل انفصاله عن منة عرفة.
والقصة بدأت عندما عبرت شاهين عن استيائها من النجوم الرافضين لأداء المشاهد الساخنة في الأعمال الدرامية والسينمائية.
واعتبر البعض حينها أن ردها موجه للممثلة منة عرفة من دون أن تسميها، حيث قالت:" مابقاش في مشاهد ساخنة في السينما.. إيه بقى اللي موجود دلوقتي وبيرفضوه.. أنا إللي سمعتوا في وحدة واقعة على الأرض ومغمى عليها.. فـ دكتور يمسك ايدها يقيس النبض.. قالت ما حدش يمسك إيدي يقيس لي النبض.. طيب المخرج يعمل إيه؟.. ما تشتغليش"، حيث اعتبر البعض أنها تلمح لخلاف منة عرفة والممثل محمد نجاتي، الناتجة عن رفض الأولى حمله لها ووضعها على السرير في أحد مشاهد مسلسلهما الجديد، رغم أن المشهد موضوع في السيناريو ويأتي ضمن سياق اسعافها بعد وقوعها مغشية على الأرض.
 

إقرأ ايضا

6398839851633870970

بيان عاجل من الحكومة بشأن «عودة النظام القديم» في التعليم

download

صورت زوجها أثناء ممارسة الجنس مع زوجة أخيه على سريرها فكانت المأساة

27-01-22-427960373

عمرو أديب يخرج عن صمته ويرد على تقرير مُحرج نشرته «الجزيرة» عنه

أخبار متعلقة

385228-حساب-منه-عرفة-على-فيس-بوك

بعد أزمته مع إلهام شاهين ونقيب الفنانين.. زوج منة عرفة يعلن انفصالهما

15248839141626557196

فنان معروف يهاجم أشرف زكي: «أنا نكرة بس راجل وعندي وش واحد»

876

طالبت بمشاهد ساخنة..فنان يهاجم إلهام شاهين: «حد يضحي ويتجوزها علشان نخلص»