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إلغاء احتفالات رأس السنة في لندن

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لندن
الجمعة، 18-09-2020 06:27 م الطيب حسين
أعلن عمدة العاصمة البريطانية لندن، صديق خان، إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة 2021 بسبب جائحة كورونا.

يأتي هذا القرار بعد ساعات من كشف وزير الصحة البريطاني، مات كوك، عن ارتفاع وتيرة انتشار وباء كورونا المستجد في البلاد وتضاعف عدد المصابين بالفيروس الذين يدخلون المستشفيات للعلاج كل أسبوع.


أمام ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بالفيروس، اقترح خبراء بريطانيون على حكومتهم العودة إلى الإغلاق العام لأسبوعين خلال الشهر المقبل، إلا أن الحكومة ردت على لسان وزير الصحة اليوم الجمعة بأن هذا التدبير غير وارد في الظرف الحالي، ولن يتم اللجوء إليه إلا كملاذ أخير.
 

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