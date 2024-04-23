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"إلحقونا يا حكومة".. فنانة شهيرة تستغيث بالمسؤولين

"إلحقونا يا حكومة".. فنانة شهيرة تستغيث بالمسؤولين

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مشيرة إسماعيل
الثلاثاء، 23-04-2024 11:03 ص


وجهت الفنانة مشيرة إسماعيل نداء استغاثة على الهواء إلى رئاسة مجلس الوزراء ومحافظة القاهرة.
وقالت مشيرة إسماعيل خلال حوارها ببرنامج "الستات، إنها تسكن في إحدى العمارات في حي مصر الجديدة منذ 42 عاما ولكنها فوجئت وسكان العمارة بوجود مستشفى للكلاب بالمبنى.
وأكملت أن سكان العمارة فوجئوا بتأجير الدور الأرضي من العمارة لبيطري استغله كمستشفى للكلاب، مشيرة إلى أن العمارة سكنية وليست لأي أغراض تجارية أو إدارية وغيرها.
وزادت أن استخدام الدور الأرضي كمستشفى للكلاب أمر غير قانوني، مبينة أن "الكلاب حجمها غير طبيعي".
وتابعت أنها تتواصل منذ نحو أكثر من شهر مع رئاسة مجلس الوزراء ومحافظة القاهرة وحي مصر الجديدة من أجل حل هذه المشكلة ولكنها لم تلق أي استجابة.
واختتمت: "أنا استغربت إن مفيش حد بيتحرك، إحنا مش في زمن ده قريبي وده صاحبي إحنا دلوقتي في زمن الانضباط، مينفعش حد يطغى على حقوق الآخرين".

https://www.youtube.com/watch?v=C1zM8R10a2I&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fal-marsd.com%2F&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo

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