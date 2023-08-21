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إقامة جبرية واعتزال اضطراري.. محمد الباز يفجر مفاجأة عن عادل إمام

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عادل إمام
الإثنين، 21-08-2023 10:07 ص


علق الإعلامي محمد الباز، على شائعة وفاة الزعيم عادل إمام، قائلا: "مستعجلين على إيه؟".
وقال الإعلامي محمد الباز، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "عادل إمام واحد من الأيقونات المهمة في حياتنا"، لافتا إلى أن: "بعض الحسابات روجت أخبارا عن وفاته، مما اضطر الدكتور أشرف زكي لنفي هذه الأخبار، وأكد أنه بخير وصحته جيدة، ولو أن هناك وفاة أو أي شيء؛ سنعلن ذلك".
 اعتزال اضطراري
وأضاف الباز: "كل شويه الناس بتروج كده؛ لأن الناس مهتمة بكل ما يخص الزعيم عادل إمام"، موضحا: "عادل إمام مش هيرجع يشتغل تاني، وشقيقه قال إنه لم يعتزل، لكنه من الممكن أن يكون اعتزل اعتزالا اضطراريا".
الإقامة الجبرية
وأشار الباز إلى أن: "ما يحدث مع الفنان عادل إمام، أقرب ما يكون إلى الإقامة الجبرية"، معقبا: "أبناؤه محافظين عليه، وقد تكون حالته الصحية لا تسمح بخروجه وأن ينخرط في المجتمع".
ووجه رسالة لمروجي شائعات الوفاة، قائلا: "عائلته تقول إنه جالس في البيت، أنتو مالكم وماله؟"، مشيرا إلى أن: “الواقع يقول إن عادل إمام أنهى مسيرة العمل الفني باعتزال إجباري، وهذه سنة الحياة؛ لأن عمره تجاوز الـ 85، وعلى الناس أن تتركه يستمتع بآخر أيامه”.
ووجه الباز،  الشكر للزعيم، قائلا: "شكرا له على كل ما قدمه خلال مسيرته الفنية".


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