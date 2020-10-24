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إقالة معاون وزير القوى العاملة بسبب «الإساءة» للكويت

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إقالة معاون وزير القوى العاملة بسبب «الإساءة» للكويت

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وزير القوى العاملة
 
السبت، 24-10-2020 03:25 م محمد فضل

استنكرت وزارة القوي العاملة ما صدر من معاون الوزير، من الإساءة بحق دولة الكويت الشقيقة ورموزها، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وشددت الوزارة في بيانها علي أنها اتخذت الإجراءات القانونية علي الفور بحق المسئول عن هذه الإساءة ، مؤكدة  أن ما صدر منه عبر موقع التواصل الاجتماعي يعتبر تجاوزا وإخلالًا، ولا يمت من قريب أو بعيد بصلة للحكومة المصرية، حيث إن ما صدر من هذا المسئول جاء من خلال صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت الوزارة في بيانها عن أنها قامت بإقالة معاون وزير القوي العاملة من منصبه ، فضلا عن إحالته إلي التحقيق فورًا أمام لجنة قانونية علي مستوي عال للتحقيق في الموضوع، وإصدار قرار بإيقافه عن العمل فترة التحقيق.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها، حرصها علي العلاقة الوطيدة والقوية بين مصر ودولة الكويت شعبًا ودولةً لاسيما على ضوء اشتراك مواطني البلديّن في نضالات مشتركة امتزجت فيها دماؤهم الذكية تضامنًا مع بعضهما البعض، وأن هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين وتحظى بحرصهم المتبادل على تنميتها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبيّن.
 

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