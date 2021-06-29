الثلاثاء 29 يونيو 2021
توقيت مصر 21:53 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الأهلي يعلن غياب وليد سليمان لمدة شهر

إقالة مدرب بيراميدز بعد الخروج من الكونفدرالية

مفاجأة والسبب صادم.. والد نجيب ساويرس توفى منذ يومين

السعودية تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا من جديد

فيديو/ الجيش يعلن تصنيع أول سلاح من نوعه: مصري 100%

«جايين تسألوني عن أختي ليه؟».. هنا شيحة تنفعل وتنسحب من لقاء تليفزيوني

حسن راتب أمام النيابة: تعرفت على علاء حسانين في جلسة ذكر وحب الرسول

سفارة السعودية في الكويت توضح الفئات المسموح لها الدخول

وزير الري يكشف عن الخطوة القادمة لمواجهة أزمة سد النهضة

خطوة غير مسبوقة.. أين ظهرت الشيخة لطيفة بعد غيابها عن الأنظار؟

ADS
 

إقالة مدرب بيراميدز بعد الخروج من الكونفدرالية

2208486_1605179672
.
Native
الثلاثاء، 29-06-2021 09:02 م
قررت إدارة نادي بيراميدز توجيه الشكر للمدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني، بعد الفترة التي قضاها في قيادة الفريق في الفترة الماضية.
وعقد المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز جلسة مع المدرب الأرجنتيني اليوم، تم خلالها الاتفاق على إنهاء عقده بالتراضي ليرحل عن تدريب الفريق بصحبة جهازه الفني الأجنبي.
وتمنى نادي بيراميدز التوفيق للمدرب الأرجنتيني فيما هو قادم خلال الفترة المقبلة وشكره على الفترة الماضية التي قضاها في مهمة تدريب الفريق.
وكان تأهل فريق الرجاء المغربى لنهائى الكونفدرالية الأفريقية لمواجهة شبيبة القبائل الجزائرى، بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 5 / 4 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على ملعب محمد الخامس في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
 

إقرأ ايضا

844218_0

مفاجأة والسبب صادم.. والد نجيب ساويرس توفى منذ يومين

Capture

فيديو/ الجيش يعلن تصنيع أول سلاح من نوعه: مصري 100%

19_2020-637427796259871156-987

«جايين تسألوني عن أختي ليه؟».. هنا شيحة تنفعل وتنسحب من لقاء تليفزيوني

أخبار متعلقة

فريق الأهلي

على غرار رمضان صبحي .. نجم الأهلي يخطط مع وكيله للانتقال إلى بيراميدز

احمد-شوبير

شوبير يكشف مفاجأة جديد في انتقال نجم بيراميدز إلى الأهلي

كورونا في بيراميدز.

بعد تفشي كورونا في بيراميدز.. قرار عاجل من اتحاد الكرة