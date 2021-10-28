إقالة جورج قرداحي من الحكومة اللبنانية إرضاءً للسعودية

الخميس، 28-10-2021
10:10 ص
كشفت مصادر إعلامية عن وجود محاولات لإقناع جورج قرداحي وزير الإعلام اللبنان
ي،
بالاستقالة من منصبه بعد الإحراج الذي سببه للحكومة بسبب تصريحاته قبل توليه منصبه
عن الحرب في اليمن، وإلقاء اللوم على التحالف الشرعي الذي تقوده المملكة ضد مليشيا
الحوثي.
وأضافت المصادر، أن "قرداحي" يتعرض لضغوط على المستوى المحلي من
أجل رفع الحرج عن الحكومة اللبنان
ية التي تسعى للتقارب من المملكة من اجل مساعدتها
في النهوض من عثرتها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن وزير الإعلام يرفض الاستقالة
مبررًا ذلك بأنه لا يطمع في منصب ولكن لا يرضى بممارسة ضغوط عليه خارج القرار
الوطني، حسب قوله.
وأشارت المصادر، أن هناك نية لدى رئيس الحكومة لإقالة
جورج قراحي بعد رفض
تقديم استقالته، والتضحية به من أجل محاولة إعادة الثقة مع السعودية
، مؤكدًا أن
المملكة والإمارات سيتخذان قرارات ضد لبنان
لكنهما ينتظران ما ستفعله الحكومة مع
"قرداحي".
المصادر أكدت أن هناك نية كذلك من جانب السعودية
حاليًا لإغلاق مكاتب قناة
" إم بي سي" في لبنان
كأحد أول ردود الفعل على أرض الواقع، ثم التصعيد
من خلال سحب سفير خادم الحرمين الشريفين من بيروت.