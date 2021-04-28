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إغلاق 12 مسجد في 6 مناطق بالسعودية لهذه الأسباب

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 28-04-2021 09:23 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية أنها أصدرت أمر بإغلاق 12 مسجد بصورة مؤقتة في 6 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس " كورونا" بين المصلين ليصت مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 80 يوم إلي 874 مسجد .
وأشارت الوزارة إلي أنه تم إعادة فتح 823 مسجد بعد الانتهاء من عمليات التعقيم واكتمال جاهزيتها لاستقبال المصليين ، حسبما نشرت " صدي".
ولفتت الوزارة إلي أن المساجد المغلقة، أربعة بمنطقة مكة المكرمة وثلاثة بمنطقة الرياض واثنين بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة جازان، مشيرة إلي إعادة فتح 22 مسجداً، أربعة بمنطقة الشرقية وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة وثلاثة بمنطقة جازان وثلاثة بمنطقة المدينة المنورة واثنين بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
 

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