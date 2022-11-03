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إعلان وهمي على فيسبوك يتسبب في اغتصاب فتاة

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ارشيفية
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Teads
الخميس، 03-11-2022 01:35 م


كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما ورد لقسم شرطة ثالث المحلة، بمديرية أمن الغربية، من إحدى السيدات، تحمل جنسية إحدى الدول، مقيمة بالجيزة بمشاهدتها إعلان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يعلن توفير فرص عمل.
وتواصلت السيدة مع القائم على إدارة الموقع، والذي طلب منها التوجه لمدينة المحلة لمقابلته للعمل، حيث تقابلت معه بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة، واصطحبها بمركبة توك توك، بقيادة أحد الأشخاص إلى منزل أحدهما، بدائرة مركز شرطة المحلة، وتعدى أحدهما عليها دون رضاها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم ثلاثة أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم مركبة "التوك التوك"، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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يخطفون فتاة وخطيبها ويعتدون عليها جنسيًا داخل سيارة لكنها أوقعت بهم بحيلة ذكية

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