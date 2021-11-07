الأحد، 07-11-2021
10:01 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لبانرات اعلانات قناة الجزيرة
القطرية في شوارع القاهرة
، وما أثار جدل بين البعض.
من جانبها علقت النائبة هند رشاد أمينة سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس
النواب المصري على الصور المتداولة .
وقالت رشاد في تصريحات صحفية إن “العلاقة بين مصر وقطر لا تشهد أي مشكلة في
الوقت الراهن، خاصة بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية معها”.
وأضافت: “العلاقات الخارجية لمصر تتحدد وفقا لرؤية الدولة المصرية ولا يوجد
أي خلافات مع قطر في الوقت الراهن”.
وتابعت: “في فترة ما كانت العلاقات بين مصر وقطر ليست على أفضل حال،
وبالتالي لم يكن مرحبا بقناة “الجزيرة” ولم يكن لها تمثيل في مصر”، مشيرة إلى أن
“الدولة المصرية هي المسؤولة عن تحديد تبعات استئناف العلاقات مع قطر”.
وأكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس هيئة الاستعلامات، أن “الجزيرة” لم
تقدم طلبا رسميا لعودة مراسليها، ولم تطلب اعتماد مراسليها في مصر.