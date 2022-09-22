الخميس 22 سبتمبر 2022
توقيت مصر 18:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

إعلامي يفجر مفاجأة صادمة: شيماء جمال اشتغلت في الدعارة والمخدرات.. وتحرك عاجل

زوجة تخلع زوجها: تزوج مرات صديقه بعد وفاته بـ 90 يومًا

الموت يفجع طارق شوقي وزير التعليم السابق

آخر صورة للفنان هشام سليم قبل وفاته.. أرهقه السرطان

كنتاكي تهدد بالانسحاب من رعاية منتخب فرنسا بسبب «مبابي»

هجوم على صابرين بعدما أحرجت يحيى الفخراني على الهواء

قفزة جديدة في سعر الدولار بالبنوك

هبة قطب: المرأة تقذف مثل الرجل أثناء الجماع

عاجل.. وفاة الفنان هشام سليم بشكل مفاجئ

ADS
 

إعلامي يفجر مفاجأة صادمة: شيماء جمال اشتغلت في الدعارة والمخدرات.. وتحرك عاجل

download-151
شيماء جمال
Native
Teads
الخميس، 22-09-2022 02:53 م

تقدم المحامي أشرف فرحات وكيلا عن ماجدة إبراهيم، والدة الإعلامية شيماء جمال، بجنحة ضد صحفي اتهم الإعلامية المقتولة بتسهيل الدعارة.

وقال فرحات في الجنحة المباشرة، إن المشكو في حقه يمتلك منصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ـ اليوتيوب ـ مسماه بمهمة خاصة مع أحمد رجب واصفا نفسه بالإعلامي، قام من خلالها باستضافة المعلن إليه الثاني ملقبا إياه بالدكتور إبراهيم طنطاوي شاهد النفي في القضية المعروفة إعلاميا بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، والذى كان يحضر التحقيقات فيها مع المتهم الثاني وانسحب من التحقيقات عقب إدلاء المتهم بتفاصيل الواقعة وأخذ المعلن إليهما الأول والثاني يتناولون الحياة الخاصة للطالبة بل وبالمجني عليها ويصفونها بأبشع الصفات التي تنال من شرفها واعتبارها في المجتمع وكان ذلك من خلال إطلاق فيديوهات صوت وصورة على قناته.

واستطرد فرحات أنه قد ارتكب المعلن إليه الأول والثاني في حق الطالبة جريمة من جرائم العدوان على الشرف والاعتبار، ومن المتعارف عليه أن الاعتداء على الشرف والاعتبار يتخذ صورة أي سلوك يكون من شأنه الإنقاص من ذلك الاحترام سواء أكان هذا الإنقاص كثيرا أو قليلا ومن ثم فلا يشترط أن يتم إهدار هذا الشرف والاعتبار وإنما يكفي أن يؤدى ذلك السلوك إلى تهديهما بالخطر فلا يشترط في القذف ان يتم احتقار المجني عليه أو عقابه وإنما يكفي أن يكون من شأن سلوك الجاني أحداث ضرر حتى أن لم يحدث فعلا وكذلك حتى لو لم يصدق الناس ما أسنده الجاني إلى المجني عليه.

وأكمل فرحات أن ما ارتكبه المعلن اليهما الأول والثاني من إذاعة أخبار عن الطالبة بأنها تاجرة مخدرات ومتهمة في قضايا تسهيل دعارة وأنها بلى مبادئ ومبادئها الوحيد هو جمع المال بذكرهم عبارة (روحي وهاتي وإن اتأخرتى باتي) في أحد الفيديوهات المقدمة والتي يظهر فيها المعلن إليه الأول والثاني معا وإن افترضنا أن الجاني احتاط ولم يذكر اسم المجني عليها صراحة هنا على محكمة الموضوع أن تتعرف على شخص من وجهت إليه من واقع العبارات ذاتها وظروف الواقعة والملابسات التي اكتنفتها ولو أن تلك الحيطة لم يتمتع بها المعلن إليه الأول فجميع الفيديوهات تحوى اسم الطالبة المجني عليها في عبارات القذف والتحقير منها.
 

إقرأ ايضا

5884526-598650767

زوجة تخلع زوجها: تزوج مرات صديقه بعد وفاته بـ 90 يومًا

_d8s6194-h-750x500

الموت يفجع طارق شوقي وزير التعليم السابق

elaosboa70318

آخر صورة للفنان هشام سليم قبل وفاته.. أرهقه السرطان

أخبار متعلقة

image

تطور مفاجئ في قضية شيماء جمال ينقض الحكم بإعدام أيمن حجاج وشريكه

613

صدمة.. والد شيماء جمال يقبل الدية والتنازل عن القضية مقابل 10 مليون جنيه

16569936521865427693

رد فعل المستشار أيمن حجاج بعد الحكم بإعدامه وشريكه بتهمة قتل زوجته شيماء جمال

المتهمة-هبة-أبو-الخير

ضبط قوادة متلبسة مع رجل في شقتها.. الدقيقة بـ 8 جنيه وربع