إعلامي: هذا العقار مخالف وبه كارثة وهناك من يحميه

السبت، 03-10-2020
12:16 م
إيمان هاني
أعلن الإعلامي محمد موسى، استجابة رئيس حي المحلة ثان أحمد
مغاوري، لبرنامج "خط أحمر" بشأن الشكوى المقدمة من سكان عقار بمنطقة منشية
البكري عن قيام أحد ملاك العقارات بتخزين زيوت ومواد قابلة للاشتغال في بدروم العمارة.
وقال موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة
الحدث اليوم
، :" رئيس الحي شكّل لجنة لفحص شكوى سكان العقار، ولكن المفاجأة أن
اللجنة أصدرت تقريرا يبرئ صاحب العقار من المخالفات التي ارتكبها".
وتابع "موسى": "الأسبوع اللي فات اتكلمت عن
استغاثة لسكان عقار، واتكلمت عن أحد ملاك العقارات اللي عامل مخالفات بالجملة، ولكن
هناك من يحمي ذلك، اتكلمت أن في العقار مخزن للزيوت والمواد القابلة للاشتعال، ومع
ذلك لم يتحرك أحد رغم خطورة الوضع على سكان هذا العقار".
وواصل حديثه: "حصل مكالمة تليفونية بين برنامج خط أحمر
وأحمد المغاوري رئيس حي المحلة ثان، وهو الحقيقة من الناس المشهود لها بالكفاءة، وشكّل
لجنة لمعاينة الشكوى فور مشاهدته الاستغاثة في البرنامج، واللجنة نزلت لمعاينة العقار
اللي مليان مخالفات بناء ،والغريب في الموضوع أن اللجنة اللي نزلت تعاين رجعت كتبت
تقرير بتقول فيه إنه لا يوجد دليل وكل شيء على ما يرام، والسؤال هنا الحقيقة لمصلحة
مين اللجنة تقول كده، هما بيناقضوا أنفسهم".