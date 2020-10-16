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إعلامي : فتاة المعادي تسير غريزة أي حيوان

ييييييييييييييي
فتاة المعادي
 
الجمعة، 16-10-2020 12:19 م إيمان هاني

علق الإعلامي محمد علي خير، على واقعة مقتل الفتاة مريم محمد الشهيرة بـ "فتاة المعادي" على يد اثنين من المسجلين خطر، قائلًا: "مريم فتاة الدنيا كلها كانت قدمها وأنها تشتغل وتبنى حلم جميل مع شاب جميل وتتجوز ويبقى لها أسرة دي أحلام مشروعة وشكلها كله وداعة وبساطة ومفيهاش حاجة تسير غريزة أي حيوان".
وأضاف الاعلامي محمد علي خير، خلال ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، قائلا:" مرتكبي الجريمة اثنين من البلطجية وقرروا ينهوا حياة فتاة بريئة وينهوا معها كل أحلامها".
 ووجه رسالة إلى الرأي العام قائلا: "هذه الفتاة جسمها وجمجمتها تهشمت وبأي ذنب مريم قتلت وما ذنبها اللي اقترفته هذه الفتاة والجريمة حصلت في وقت زحمة ووسط حي مكتظ بالسكان".

 

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