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إعلامي سعودي يكشف تفاصيل صادمة: مواطن عاشر ابنته بسبب المخدرات

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الإعلامي حسن الناهسي
الخميس، 11-05-2023 12:17 م

 

كشف الإعلامي السعودي حسن الناهسي ، عن قصة أب تحول إلى مجرم بسبب المخدرات ، وبدأ في ممارسة علاقة محرمة مع ابنته .

 

وقال الناهسي ، خلال لقاء بقناة " الرسالة" : تطلقت سيدة بسبب خلافات زوجية ، وتفاجأت بها تكلمني وتخبرني أن زوجها مدمن كبتاجون وتحول إلى حشيش ثم الآن مخدر "الشابو" .

 

وأكمل: بسبب المخدرات اعتدى هذا الزوج على ابنته ومارس معها علاقة محرمة ، والبنت تشكي عليه .

 

وأردف: هذه الجرائم سببها المخدرات ، وحقيقة ولي الأمر استشعر أهمية تبني حرب، وعلى فكرة ما في دولة سبقتنا في هذه الحرب على مستوى العالم .
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