إعلامي سعودي يكشف تفاصيل صادمة: مواطن عاشر ابنته بسبب المخدرات

كشف الإعلامي السعودي حسن الناهسي
، عن قصة أب تحول إلى مجرم بسبب المخدرات ، وبدأ في ممارسة علاقة محرمة مع ابنته .
وقال الناهسي ، خلال لقاء بقناة
" الرسالة" : تطلقت سيدة بسبب خلافات زوجية ، وتفاجأت بها تكلمني
وتخبرني أن زوجها مدمن كبتاجون وتحول إلى حشيش ثم الآن مخدر "الشابو" .
وأكمل: بسبب المخدرات اعتدى هذا
الزوج على ابنته ومارس معها علاقة محرمة ، والبنت تشكي عليه .
وأردف: هذه الجرائم سببها المخدرات
، وحقيقة ولي الأمر استشعر أهمية تبني حرب، وعلى فكرة ما في دولة سبقتنا في هذه
الحرب على مستوى العالم .
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