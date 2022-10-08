السبت 08 أكتوبر 2022
توقيت مصر 13:47 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيديو صادم.. اكتشفت خيانته فأطلقت النار عليه وكاميرا مراقبة توثق الجريمة

الدولار يعاود الصعود المفاجئ ويسجل هذا الرقم في مصر

إعلامية كويتية تنشر فيديو لـ هشام سليم قبل وفاته بلحظات

أول تعليق من فنانة شهيرة على زواجها من حسن شحاتة وتفجر مفاجأة (فيديو)

بعد خلعها الحجاب.. شاهيناز تصدم الجميع وتظهر شبه عارية: لازم أكون على الموضة

العثور على جثث أسفل مستشفى في العباسية والنيابة تفتح تحقيقًا

أحمد عمر هاشم يكشف رؤيته النبي في المنام التي غيرت حياته (فيديو)

محامية تنهي حياتها شنقًا وقطع عضو حساس لرجل.. 5 جرائم غريبة خلال ساعات بالعراق

تفاصيل القبض على « فتيحة روتيني اليومي» بسبب فيديو الحمام

بدور البراهيم تكشف عدد زيجاتها ولماذا ترفض الإعلان عن عدد أبنائها

ADS
 

إعلامية كويتية تنشر فيديو لـ هشام سليم قبل وفاته بلحظات

Capture
هشام سليم
Native
Teads
السبت، 08-10-2022 11:04 ص


نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، للفنان الراحل هشام سليم، قبل وفاته بفترة قليلة.

وظهر هشام سليم في مقطع الفيديو، وهو على أجهزة التنفس الصناعي ومستلقي على سرير المستشفى، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

قبل 4 سنوات، قال الفنان هشام سليم، إن والده حذره من الغرور وأن يوقف نفسه عند الحدود وألا يتعالى على أحد، مفيدًا بأنه بدأ مشواره الفنى منذ أن كان عمره 13 عاما، لافتًا إلى أن والده كان يضربه كثيرًا فى الصغر بسبب شقاوته هو وأخوته.

وأضاف هشام سليم، خلال حديثه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، أنه بدأ تدخين السجائر وهو في عمر 8 أعوام، مشيرًا إلى أن أصدقائه كانوا أكبر منه وهم أول من علموه شرب السجائر، موضحا أن والده لم يكتشف تلك العادة إلا بعد بلوغه 16 عاما.
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

إقرأ ايضا

Capture

فيديو صادم.. اكتشفت خيانته فأطلقت النار عليه وكاميرا مراقبة توثق الجريمة

2020_6_19_18_38_51_553

أول تعليق من فنانة شهيرة على زواجها من حسن شحاتة وتفجر مفاجأة (فيديو)

4890593_1665206180

بعد خلعها الحجاب.. شاهيناز تصدم الجميع وتظهر شبه عارية: لازم أكون على الموضة

أخبار متعلقة

1899267_0

رفض الرد على الجميع.. محمود سعد يفجر مفاجأة عن آخر أيام هشام سليم

elaosboa70318

آخر صورة للفنان هشام سليم قبل وفاته.. أرهقه السرطان

image-1-41

عاجل.. وفاة الفنان هشام سليم بشكل مفاجئ