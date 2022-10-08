إعلامية كويتية تنشر فيديو لـ هشام سليم قبل وفاته بلحظات

السبت، 08-10-2022
11:04 ص
نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان
، مقطع فيديو قصير عبر
حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، للفنان الراحل هشام سليم
، قبل وفاته بفترة قليلة.
وظهر هشام سليم
في مقطع الفيديو، وهو على أجهزة التنفس الصناعي
ومستلقي على سرير المستشفى، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.
قبل 4 سنوات، قال الفنان هشام سليم
، إن والده حذره من الغرور
وأن يوقف نفسه عند الحدود وألا يتعالى على أحد، مفيدًا بأنه بدأ مشواره الفنى منذ أن
كان عمره 13 عاما، لافتًا إلى أن والده كان يضربه كثيرًا فى الصغر بسبب شقاوته هو وأخوته.
وأضاف هشام سليم
، خلال حديثه ببرنامج "الستات ما يعرفوش
يكدبوا"، أنه بدأ تدخين السجائر وهو في عمر 8 أعوام، مشيرًا إلى أن أصدقائه كانوا
أكبر منه وهم أول من علموه شرب السجائر، موضحا أن والده لم يكتشف تلك العادة إلا بعد
بلوغه 16 عاما.
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