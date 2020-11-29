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إعلامية شهيرة تهاجم ابنة فنان شهير: فاكرة لما سهير البابلي بصقت عليه؟

أحمد بدير
إعلامية شهيرة تهاجم ابنة فنان شهير: فاكرة لما سهير البابلي بصقت عليه؟
 
الأحد، 29-11-2020 08:47 ص المصريون
واصلت الإعلامية الكويتية مي العيدان سجالها مع الفنان أحمد بدير وابنته سارة بسبب تدوينات مسيئة كتبتها.

وبدأت الأزمة حين نشرت مي العيدان صورة لأحمد بدير وابنته سارة وعلقت قائلة: طلعت مزة بنت الأقرع.

هذه الكلمات أزعجت سارة ابنة أحمد بدير التي عبرت عن استيائها في منشور مطول من هذه الطريقة.

لتعود مي العيدان وترد مرة أخرى قائلة في تغريدة: أولا من قال اني سخرت منه انا قلت عنه أقرع وأهو فعلا أقرع وأشوف ياكثر مشاهده في مسرحياته وأفلامه اللي يسخر اهو من قرعته و سهير البابلي تفت على قرعته في رَيَّا وسكينه اشوف ما تكلمتوا.
 

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