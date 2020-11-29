إعلامية شهيرة تهاجم ابنة فنان شهير: فاكرة لما سهير البابلي بصقت عليه؟

الأحد، 29-11-2020
08:47 ص
المصريون
واصلت الإعلامية الكويتية مي العيدان
سجالها مع الفنان أحمد بدير
وابنته سارة بسبب تدوينات مسيئة كتبتها.
وبدأت الأزمة حين نشرت مي العيدان
صورة لأحمد بدير
وابنته سارة وعلقت قائلة: طلعت مزة بنت الأقرع.
هذه الكلمات أزعجت سارة ابنة أحمد بدير
التي عبرت عن استيائها في منشور مطول من هذه الطريقة.
لتعود مي العيدان
وترد مرة أخرى قائلة في تغريدة: أولا من قال اني سخرت منه انا قلت عنه أقرع وأهو فعلا أقرع وأشوف ياكثر مشاهده في مسرحياته وأفلامه اللي يسخر اهو من قرعته و سهير البابلي
تفت على قرعته في رَيَّا وسكينه اشوف ما تكلمتوا.