الأحد 25 أبريل 2021
توقيت مصر 13:09 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إعلامية شهيرة تنشر فيديو لـ فيفي عبده من داخل غرفة المستشفى

مقتل طبيب على يد زوج خادمته بسبب ما فعله مع زوجته

حلمي بكر: أنا أشطر من الشيطان.. وخايف أموت وحيد في شقتي

محامي الطيار أشرف أبواليسر يكشف عن وصيته: كأنه كان حاسس

الكشف عن سبب وقوف 11 مستشرق عند " صخرة " في السعودية

بمناسبة مرور 5 أعوام علي رؤية المملكة 2030.. البنك المركزي يطرح فئة نقدية جديدة

الدفاع السعودي يعترض طائرة مفخخة جديدة

الأرصاد تحذر أهالي عسير من هذا الأمر الخطير

الصحة تسجل 1072 حالة إصابة جديدة بـ" كورونا" في المملكة

تعرف علي سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات صباح اليوم

ADS
 

إعلامية شهيرة تنشر فيديو لـ فيفي عبده من داخل غرفة المستشفى

Capture
ا
 
الأحد، 25-04-2021 11:11 ص


في أول ظهور لها عقب الأزمة الصحية التي ألمت بها والتي تسببت في دخولها إحدى المستشفيات لإجراء عملية جراحية، نشرت الإعلامية بوسي شلبي، فيديو من داخل غرفة الفنانة فيفي عبده، تطمئن الجمهور عليها وتحتفل بعيد ميلادها داخل المستشفى.
وظهرت  بوسي شلبي،وهي تجلس بجوار فيفي عبده على سريرها الخاص من داخل غرفتها بالمستشفى، معقلة:”عيد ميلاد حبيبتي الغالية فيفي خمسة امواه عليكي يا أجمل فيفي في الدنيا ،عقبال مليون سنه بحبك وترجعي تنوري حياتنا بالطاقة الإيجابية بتعتك ،عيد ميلاد سعيد يا قمر”.
و نشرت “بوسي”،مقطع فيديو قصير أظهر غرفة فيفي عبده بالمستشفى وعلقت قائلة:”ربنا يقومها بخير وسلامة ويشفيها ويعافيها يارب”.
وشاركت “فيفي عبده” عبر حسابها الشخصي على”انستجرام”، جمهورها صورة لقالب حلوى كبير، وعلّقت: “أنا رجعت الحمدلله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين بحبهم وبحبكم أوي”.

 

إقرأ ايضا

488165Image1

حلمي بكر: أنا أشطر من الشيطان.. وخايف أموت وحيد في شقتي

13689687151619264009

محامي الطيار أشرف أبواليسر يكشف عن وصيته: كأنه كان حاسس

فريق الأهلي

خبر محزن لجماهير الأهلي بشأن بدر بانون

أخبار متعلقة

لا

ادعولها.. حقيقة وفاة الفنانة فيفي عبده نتيجة خطأ طبي

16098762769134067

فيفي عبده في المستشفى لإجراء عملية جراحية: حسبي الله في هذا الشخص