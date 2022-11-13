إعلامية شهيرة تطالب بمقاطعة «شيرين»: لا ندعم مدمنين ولا مضطربين نفسيًا

الأحد، 13-11-2022
03:03 م
هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان
الفنانة شيرين
عبدالوهاب، بسبب عودتها
لطليقها حسام حبيب
.
وانتقدت العيدان تراجع شيرين
عبدالوهاب عن الانفصال عبر حسابها الشخصي على
موقع تويتر وكتبت قائلة: "مبروك عليك خسارة أمك، وشقيقك، وجمهورك، والإعلام..
لا أستطيع قول مبروك على زواجك".
وطالبت مي العيدان
الجمهور في رسالتها بمقاطعة شيرين
قائلة: "رسالة
لكل جمهور شيرين
، والناس اللي وقفوا معاها عاما كاملا، قاطعوها وقاطعوا حفلاتها،
نحن لا ندعم مدمنين ولا مضطربين نفسيا ولا نمول فنانين وندفع تذاكر حفلات لفنان
مدمن".
وتفاعل قطاع عريض من الجمهور مع ما كتبته مي العيدان
، وأكدوا في تعليقاتهم
أنها محقة تماما بشأن الهجوم على شيرين
عبدالوهاب، معتبرين أن المقاطعة أمر صحي
حتى تعود إلى عملها بصورة جيدة، ولا تدمر موهبتها الفنية.
يذكر أن شيرين
عبدالوهاب أعلنت عقد
قرانها على الفنان حسام حبيب
، وذلك في أول حديثٍ لها بعد خروجها من مستشفى لعلاج
الإدمان.
وأكدت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب أنها عادت لحسام حبيب
قائلة:
"كتبنا الكتاب، بحضور أقرب الناس،أعتذر لحسام عن كلام صدر مني، أنا إنسانة
متسامحة، وقررت التنازل عن القضايا التي قمت برفعها ضد شقيقي".