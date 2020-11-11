الأربعاء 11 نوفمبر 2020
توقيت مصر 12:00 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

زوج كامالا هاريس يستقيل من عمله بعد فوزها

صادم.. فرح يتحول إلى مأتم بعد مصرع العروسين في حفل الزفاف

أول صورة لـ "مكة" نجلة صلاح في حفل زفاف عمها

" كورونا" يزور دولة جديدة ويسجل أول إصابة

الولايات المتحدة تسجل أسوء أرقام الإصابات بفيروس " كورونا"

حقيقة ترشح" الصقر" لانتخابات "الجبلاية"

سرب طائرات إسرائيلية يصل إثيوبيا.. و«تل أبيب» تكشف الُمهمة

البحرين تنعي " بن سلمان " وتعلن الحداد الرسمي 3 أيام

حنان الخضر تعتزل التمثيل وترتدي الحجاب بشكل مفاجئ

شوبير يشكو مدرب حراس شهَّر به للنائب العام

ADS
 

إعلامية شهيرة تشتم متابعيها بلفظ خارج: نضفوا مخكم الـ..... من كلامي عن راغب علامة

راغب علامة
إعلامية شهيرة تشتم متابعيها بلفظ خارج: نضفوا مخكم الـ..... من كلامي عن راغب علامة
 
الأربعاء، 11-11-2020 09:04 ص خلود عادل
شنت الإعلامية الكويتية ريم النجم هجوما شرسا على متابعيها بعد هجومهم الشرس عليها بسبب مغازلتها للفنان راغب علامة بكلمة مخلة وهي "جسمي ارتفعت حرارته لما شوفتك".

وقالت ريم في فيديو: نضفوا مخكم (الوسـ...) شوية .. الإنسان لما يخجل درجة حرارة جسمه بتزيد لأسباب كثيرة أهمها ضربات القلب وتدفق الدم للاوعية الدموية يزيد التعرق .

وأضافت : بما إني شوفت راغب علامة صدفة طبيعي أخجل وترتفع حرارة جسدي .. إيش تبون؟

و رد الفنان راغب علامة بلهجة باردة على مغازلة تلقاها من الإعلامية الكويتية الشابة ريم النجم.

وظهرت ريم مع راغب علامة في إحدى المناسبات وعلقت قائلة: مع النجم الجميل راغب علامة .. تصدق لما شوفتك ارتفعت حرارة جسمي .. فرصة جميلة جدا إني شوفتك وحقيقي أحلى مفاجأة.

وأتى رد راغب علامة بشكل أكثر تحفظا حيث قال لها: وأنا كمان .. أهلا وسهلا فيكي .. وفرصة سعيدة كتير.
 

إقرأ ايضا

Capture

صادم.. فرح يتحول إلى مأتم بعد مصرع العروسين في حفل الزفاف

127-123932-hanan-khader-competes-most-beautiful-title-2

حنان الخضر تعتزل التمثيل وترتدي الحجاب بشكل مفاجئ

عمرو دياب

ابنة عمرو دياب تكشف مفاجآتين عن والدها و والدتها شيرين رضا

أخبار متعلقة

فنان

فنان شهير يحرج إعلامية شابة بعد تغزلها فيه بطريقة مخلة