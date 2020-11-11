إعلامية شهيرة تشتم متابعيها بلفظ خارج: نضفوا مخكم الـ..... من كلامي عن راغب علامة

الأربعاء، 11-11-2020
09:04 ص
خلود عادل
شنت الإعلامية الكويتية ريم النجم
هجوما شرسا على متابعيها بعد هجومهم الشرس عليها بسبب مغازلتها للفنان راغب علامة
بكلمة مخلة وهي "جسمي ارتفعت حرارته لما شوفتك".
وقالت ريم في فيديو: نضفوا مخكم (الوسـ...) شوية .. الإنسان لما يخجل درجة حرارة جسمه بتزيد لأسباب كثيرة أهمها ضربات القلب وتدفق الدم للاوعية الدموية يزيد التعرق .
وأضافت : بما إني شوفت راغب علامة
صدفة طبيعي أخجل وترتفع حرارة جسدي .. إيش تبون؟
و رد الفنان راغب علامة
بلهجة باردة على مغازلة تلقاها من الإعلامية الكويتية الشابة ريم النجم
.
وظهرت ريم مع راغب علامة
في إحدى المناسبات وعلقت قائلة: مع النجم الجميل راغب علامة
.. تصدق لما شوفتك ارتفعت حرارة جسمي .. فرصة جميلة جدا إني شوفتك وحقيقي أحلى مفاجأة.
وأتى رد راغب علامة
بشكل أكثر تحفظا حيث قال لها: وأنا كمان .. أهلا وسهلا فيكي .. وفرصة سعيدة كتير.