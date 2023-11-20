الإثنين 20 نوفمبر 2023
توقيت مصر 18:42 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ارتفاع جنوني.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

تخون زوجها الذي يعمل في السعودية.. جزار يذبح سيدة بسبب علاقة مع "سلفتها"

إعلامية شهيرة ترد على منتقديها: عندي سرطان وهموت قريب

مشهورة فلسطينية تصدم الجميع عن زوجها السعودي: "متزوجاه مقابل شئ معين ومش بحبه"

مشاداة حادة وتهديدات بين ساويرس ونجل حسنين هيكل بسبب الحرب على غزة

شاهد.. مزاح بين 3 أصدقاء بالسلاح ينتهي بمقتل أحدهم في الشارع

فيديو غريب.. بايدن ينهض من على كرسيه ويذهب لمصافحة الرئيس الصيني دون سبب

مدير المنتخب يتحدث عن واقعة "الاعتداء على صلاح"

"تحرش وقلة أدب".. مرتضى منصور يصدم الجميع بشأن ما يحدث داخل الزمالك

خبير اقتصادي يكشف موعد تعويم الجنيه من جديد

إعلامية شهيرة ترد على منتقديها: عندي سرطان وهموت قريب

IMG-20231120-WA0005
نجوى إبراهيم
الإثنين، 20-11-2023 01:02 م


ردت الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم لأول مرة على منتقديها في التعليقات عبر برنامجها الإذاعي "بيت العز" الذي تقدمه عبر أثير إذاعة نجوم إف إم.

وقالت نجوى إبراهيم، خلال حلقة برنامجها أمس الأحد: "لأول مرة أقرأ التعليقات.. يا نهار أبيض على اللي اتقال، روحوا يا جماعة اتعالجوا، عايزني اعتزل؟، ضروري هعتزل، أنا عندي 80 سنة، وعندي سرطانات وأجريت عمليات عديدة وسأموت قريبا".
وأضافت: "هناك أناس يستكثرون الابتسامة على الوجوه، يستكثرون الصيت ولا الغنى، ماذا تريدون؟، إيه اللي يريحكم؟"، متابعة: هدوا نفسكم شوية أنا مش جاية أعمل مستقبل وأربي عيالي، أنا جاية فرحانة بيكم وبتونس بيكم.. حبوا بعض شوية".

إقرأ ايضا

IMG-20231120-WA0007

تخون زوجها الذي يعمل في السعودية.. جزار يذبح سيدة بسبب علاقة مع "سلفتها"

IMG-20231120-WA0015

مشهورة فلسطينية تصدم الجميع عن زوجها السعودي: "متزوجاه مقابل شئ معين ومش بحبه"

IMG-20231120-WA0017

مشاداة حادة وتهديدات بين ساويرس ونجل حسنين هيكل بسبب الحرب على غزة

أخبار متعلقة

IMG-20231109-WA0015

هل الإندومي يسبب السرطان؟.. عالم مسرطنات يكشف الحقيقة