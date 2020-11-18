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إعلامية شهيرة: أمقت الحجاب .. والله لا يقدر إني ألبسه في يوم من الأيام

فنانة
فنانة شهيرة: أمقت الحجاب .. والله لا يقدر إني ألبسه في يوم من الأيام
 
الأربعاء، 18-11-2020 08:42 ص المصريون
ظهرت الإعلامية نضال الأحمدية بغطاء رأس خلال فيديو بث مباشر للحديث عن أزمة نانسي عجرم وإليسا.

وأكدت نضال لمتابعيها أن ما ترتديه ليس حجابا وإنما غطاء للرأس بسبب برودة الجو مضيفة: الله لا يقدر لي ألبس حجاب وهذه راح تعمل قضية تزعل مني أمل حجازي (فنانة محجبة).

وتلقت العديد من التعليقات الرافضة لكلامها حيث قال أحدهم : الحجاب حلو عليكي ولا تزعلي منك متابعينك .. لترد: أنا مع الغطاء التي تلبسه أمي على الرأس ولست مع الحجاب لأنه مشروع سياسي أمقته.

وفي رد على متابع آخر قالت: لست ضد المحجبات بل ضد الحجاب لأنه تقليد وليس واجب.
 

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