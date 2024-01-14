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إعلامية تكشف عن أبرز الوزراء الراحلين من الحكومة في التعديل الجديد

إعلامية تكشف عن أبرز الوزراء الراحلين من الحكومة في التعديل الجديد

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مصطفى مدبولي
الأحد، 14-01-2024 11:05 ص


توقعت الإعلامية قصواء الخلالي أسماء عدد من الحقائب الوزارية التي ستدخل ضمن التعديل الوزاري للحكومة.
وقالت إن هناك معلومات عن التعديل الوزاري المرتقب وزراء كلٍ من التموين والصناعة والسياحة في ضوء انتظار الجميع للتعديل الوزاري القادم.
وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، أنها أول من انفردت بخبر عن تعديل وزاري مرتقب في الحكومة خلال الفترة المقبلة، مشددة على أن هناك عددا من الوزارات المختلفة التي تحتاج إلى تغيير السياسات خلال الفترة المقبلة، في ضوء المتغيرات المختلفة، التي تحتاج إلى طريقة عمل جديدة.
وتابعت قصواء الخلالي، أن الفترة المقبلة تحتاج لسياسات جديدة وكوادر سياسية قادرة على التعامل مع التحديات الجديدة، في ضوء أن هناك وزارات عديدة تعمل من دون أي تنسيق، وتتعامل وكأنها في جزر منعزلة، مؤكدة أن الشعب المصري ما زال ينتظر الكثير من الحكومة في الفترة المقبلة في ضوء غلاء الأسعار الذي شهده الجميع في الأشهر الماضية.
وأكملت الخلالي أن هناك من 6 لـ 7 وزارات بحاجة إلى تغييرات حقيقية وعاجلة، وبحسب الشواهد فإن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مستمر في التعديلات المقبلة، لكن هناك تعديلات قوية ستحدث.

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