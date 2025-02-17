الإثنين 17 فبراير 2025
توقيت مصر 22:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بالفيديو.. اغتـ.ـيال أول إمام مسجد يجاهر بمثلـ.ـيته

رئيس الاستخبارات السعودية: نتنياهو مغرور وترامب متغطرس وعلينا فعل هذا الأمر فورًا

أول صورة لحاملة الطائرات الأمريكية بعد اصطدامها بسفينة قرب مدخل قناة السويس

أسماء الأسد تخرج عن صمتها وتتحدث لأول مرة:"بعض المسارات لم تكن خياري"

شوفتها بالصدفة وانا في البلد.. زيزو يكشف مفاجأة عن كيفية ارتباطه بزوجته(فيديو)

تورط 3 نساء ورجلين في جريمة المحامي "سـ.ـفاح المعمورة"

إعـ.ـدام طالبة بكلية الطب وصديقها (التفاصيل كاملة)

وسام شعيب تبكي: "ليه وكيل النيابة يطعن في شرفي ويقولي عملتي DNA لعيالك؟"

السعودية.. تفاصيل ضبط 3 نساء يمارسن الرذـ.ـيلة داخل فندق بالرياض

البحث في 18 شقة استأجرها "سـ.ـفـ.ـاح الإسكندرية" عن ضحايا جدد

إعـ.ـدام طالبة بكلية الطب وصديقها (التفاصيل كاملة)

ه
ا
الإثنين، 17-02-2025 12:49 م

 

داخل أحد مدرجات كلية الطب، بدأت قصة حب بريئة بين "ع. م" الطالب في الفرقة الأولى، و"ف. ع" زميلته -تحمل الجنسية العراقية- التي وقعت في حبه من اللحظة الأولى، ورأت فيه فارس أحلامها، ومنحته كل مشاعرها، قبل أن تقوم بإنهاء حياته بعدة طعنات، بمساعدة صديقها من نفس الجنسية.

 

بينما كانت تحلم "ف. ع." بمستقبل يجمعها مع محبوبها، قرر هو إنهاء العلاقة من طرفه والإمضاء في حياته واعتبرها فترة وانقضت، فلم تتقبل الفتاة فكرة الفراق، وشعرت بالإهانة والحسرة، ورغبة ملحة في الانتقام، وقررت أن يكون الوداع الأخير مختلفًا.

استعانت الفتاة بصديقها "ف. ت" -يحمل الجنسية العراقية- الذي لم يتردد في مساعدتها لتنفيذ مخططها الشيطاني، ونسجا معًا خيوط الجريمة، بعد أن أقنعته بأن الشاب أهانها وتخلى عنها بعد أن منحته كل شيء، ولا يستحق الحياة.

صباح يوم 18 أبريل لعام 2022، اتصلت "ف. ع" بالضحية، وبصوت هادئ لا يحمل أي أثر للغضب أو الانتقام، طلبت لقائه لتوديعه الوداع الأخير، انخدع الشاب ولا يعلم ما يدور في رأسها ووافق على لقائها.

 

في منطقة خاوية لا شهود فيها ولا فرصة للنجاة، كان "ع. م" ينتظر لقاء الفتاة لتوديعها، ودون سابق إنذار باغتاه المتهمان بطعنات متتالية متفرقة بالجسد أسقطته قتيلًا في الحال، وسرقا متعلقاته الشخصية ولاذا بالفرار من مكان الواقعة.

أسرة الشاب أبلغت الأجهزة الأمنية، بعد تغيبه لعدة ساعات دون علهم عن مكان تواجده وإغلاق هاتفه المحمول.

تحريات الأجهزة الأمنية، أشارت إلى فتاة تحمل جنسية إحدى الدول العربية، تربطه به علاقة عاطفية وانفصل عنها مؤخرًا.

استدعت الأجهزة الأمنية الفتاة للتحقيق، وفي البداية أنكرت معرفتها عن مكان المجني عليه، وبتضييق الخناق عليها، اعترفت بقتل المجني عليه بمساعدة أحد أصدقائها، وإلقاء جثمانه في منطقة خاوية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم الثاني، وأرشدا عن مكان الجثة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وبعد فاصل من الجلسات، قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة، بإعدام طالبين بكلية الطب يحملان الجنسية العراقية، بتهمة قتل زميلهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.


إقرأ ايضا

Capture

تورط 3 نساء ورجلين في جريمة المحامي "سـ.ـفاح المعمورة"

Capture-62

وسام شعيب تبكي: "ليه وكيل النيابة يطعن في شرفي ويقولي عملتي DNA لعيالك؟"

Capture

البحث في 18 شقة استأجرها "سـ.ـفـ.ـاح الإسكندرية" عن ضحايا جدد

أخبار متعلقة

522

سيدة مصر الجديدة تطلب الطلاق: بيعمل معايا الحرام لحد ما أصبت بحساسية جلدية

medium_2025-01-12-32e1c72ad8

عروس مصر الجديدة تطلب الطلاق بعد 7 أيام زواج وتكشف الصدمة