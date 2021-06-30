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إعدام حارس عقار وشقيقته قتلا سيدة إماراتية

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الأربعاء، 30-06-2021 06:25 م

أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكما بالإعدام شنقا، على رجلين وخادمة، ثبت اتهامهم في قتل خليجية بغرض سرقتها داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة الطالبية.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المجني عليها على معرفة سابقة بالمتهمين بداية من حارس العقار وشقيقته الخادمة، وطبيعة عملهم بالعقار الذي حدثت به جريمتهم، وحديث الخادمة عن ثراء المجني عليها، وحيازتها مبلغ مالي ومصوغات ذهبية وسرقة مبلغ مالي وقدره 10 آلاف جنيه.
وأضافت الحيثيات أن المتهمين قتلوا المجني عليها إماراتية الجنسية، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لسرقة مصوغاتها الذهبية، حيث قاموا بالجريمة باستخدام شريط بلاستيك لاصق واستخدموا طفاية، وقاموا بضربها والاعتداء عليها برطم رأسها في الحائط، فأحدثوا بها الإصابات التي أودت بحياتها، وسرقوا كل ما تملك من مصوغات ومبالغ مالية.
 

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