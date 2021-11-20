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تحت رعاية وزيرة التضامن وبالتعاون مع الشباب والرياضة

إطلاق مبادرة « مودة » لتدريب المخطوبين بمراكز الشباب على مستوى أربع محافظات

مبادرة « مودة »
مبادرة « مودة »
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السبت، 20-11-2021 09:33 ص متابعات- أمينة عبد العال
تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج ، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وفي إطار توجّهات الدولة نحو رفع جودة الحياة للمواطن المصري، أطلقت وزارة التضامُن الاجتماعي تدريبات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" بمراكز الشباب على مستوى أربع محافظات وهي القاهرة والإسكندرية والشرقية وأسيوط، علماً بأن  التدريبات بدأت انطلاقها من مراكز الشباب بمحافظتي الإسكندرية وأسيوط.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المرحلة الأولى تستهدف تنفيذ 15 دورة تدريبية حتى 25 نوفمبر الجاري بقوة استهداف 750 من الشابات والشباب في مرحلة الخطبة أو المقبلين على الزواج، كما تهدف التدريبات إلى تدعيم  الشباب بالمعلومات والمعارف اللازمة والتي تُسهم في تأسيس كيانات أسرية سويّة قادرة على التعامُل بشكل إيجابي مع المشكلات وتعتمد على التواصُل الإيجابي بين أفراد الأسرةن حسب البيان الذي تلقت" المصريون" نسخة منه.
وأضافت أن التدريبات تسعي  إلى تعزيز معارف ومهارات المشاركين في التعرُّف على آليات إدارة الموارد الاقتصادية بالإضافة إلى التركيز على أهمية إجراء الفحص الطبي ما قبل الزواج وتأخير الطفل الأول وتنظيم الأسرة.
و من جانبه أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن التدريبات تسعى إلى تعزيز معارف ومهارات المشاركين من الشباب في التعرُّف على آليات إدارة الموارد الاقتصادية مؤكدا الي اهتمام الدولة بالشباب في مختلف جوانب حياتهم الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على المجتمع وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعى دائما لتطوير مراكز الشباب لتليق بمن يرتادها الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الشباب في تطوير مهاراتهم البدنية والفكرية وذلك من خلال تقديم كافه الخدمات داخل تلك المراكز لتشمل كل فئات المجتمع وتؤدى دورها فى خدمته لتصبح مراكز خدمة مجتمعية حقيقية.
ويقوم بتنفيذ التدريبات نُخبة من الأساتذة المتخصصين الذين سبق وأن تم تدريبهم وإعدادهم من قِبَل المشروع ومجموعة من خُبراء الصحة الإنجابية، وذلك استناداً إلى محتوى مودة العلمي مع اعتماد أساليب التعلُّم الحديثة القائمة على التفاعُل والمُشاركة الإيجابية.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي قد أطلقت تدريبات « مودة » على مستوي ٥٩ معهد عالي ومتوسط، وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد كمرحلة تجريبية، ثم التوسع على مستوى جميع المعاهد والمؤسسات التعليمية، حيث يقوم ٧٣ عضو هيئة تدريس بتنفيذ تدريبات مودة لطلابهم وذلك على مستوى معظم القطاعات الجغرافية بالجمهورية.
ويهدف المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» إلى توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق في المجتمع والتي ارتفعت في السنوات الماضية، حيث بلغت نسبة الطلاق 12% في عام 2021، وذلك من خلال توفير المعارف الأسرية والاجتماعية والاقتصادية للمُقبلين على الزواج بالإضافة إلى التعاليم الشرعية والتشريعات الخاصة بالزواج، والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمُساعدة حديثي الزواج والأزواج الذين لديهم مشكلات تتعلق بالتوافُق والمواءمة الأسرية.
 

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