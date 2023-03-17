إطلاق الصاروخ العابر للقارات رسالة تحذير للأعداء

الجمعة، 17-03-2023
03:20 م
نسمه عبد الوهاب
كوريا الشمالية أعلنت أن الصاروخ الذي أطلقته امس كان من طراز هواسونج-17 الباليستي العابر للقارات.
وقالت كوريا الشمالية إن الزعيم كيم جونغ أون
تابع عملية الإطلاق مع ابنته.
واعتبرت بيونج يانج إطلاق الصاروخ ردا على التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة
وكوريا الجنوبية.
وأكدت أن التجربة الصاروخية هي "رسالة لتحذير الأعداء"، ولن يكون لها أي تأثير سلبي على سلامة البلدان المجاورة.
وخلال الأسبوع الجاري، اختبرت كوريا الشمالية أيضا، يوم الأحد، صاروخين كروز استراتيجيين من غواصة.