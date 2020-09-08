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إطلاق الدفعة الأولى من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا
 
الثلاثاء، 08-09-2020 12:53 ص المصريون ـ متابعات
أعلنت وزارة الصحة الروسية، مساء الاثنين، إطلاق الدفعة الأولى من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد للتداول العام، ومن المتوقع أن يتم تسليم اللقاح إلى المناطق قريبا.


وقالت الوزارة في بيان: "سيتم إطلاق الدفعة الأولى من اللقاح الروسي الجديد ضد فيروس كورونا المستجد، الذي تم تطويره في مركز "غاماليا" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي، بعد قيام هيئة حماية المستهلك الروسية بالتأكد من جودته، للتداول العام".


ولفت البيان إلى أنه سيتم تسليم الدُفعات الأولى من اللقاح إلى المناطق في المستقبل القريب.


وكان صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، أن النتائج الأولى للتجارب السريرية التي بدأت بعد تسجيل لقاح "سبوتنيك V" ضد مرض "كوفيد 19" سيتم نشرها في المجلات العلمية في الفترة ما بين أكتوبر ونوفمبر.


وبحسب البيان الذي نشره صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) ، فإن "النتائج الأولية للدراسة السريرية التي بدأت بعد تسجيل اللقاح وبمشاركة 40 ألف متطوع سيتم نشرها بين شهري أكتوبر ونوفمبر ".

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