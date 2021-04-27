إصابة 52 راكبًا على متن رحلة قادمة من الهند بفيروس كورونا

الثلاثاء، 27-04-2021
03:26 م
فتحي مجدي
أظهرت نتائج الاختبارات إصابة العشرات من ركاب طائرة قادمة من الهند
إلى هونج كونج بفيروس كوفيد -19.
قال مسؤولون إن 52 شخصًا على الأقل كانوا على متن الرحلة
القادمة من دلهي سجلوا نتائج سلبية قبل الرحلة
.
تعتقد رشيدة فاطمة، التي كانت على متن الطائرة مع زوجها وطفليها، أنها أصيبت على متن الطائرة، على الرغم من ارتداء كمامة الوجه معظم فترة الرحلة
التي جرت في 3 أبريل.
وتحدثت من سريرها في المستشفى إلى صحيفة "وول ستريت جورنال"، كيف كان بعض الركاب يسعلون كثيرًا خلال الرحلة
التي استغرقت ست ساعات، بينما نزع آخرون الكمامات لتناول الطعام.
لم يُسمح للركاب بالصعود إلى الطائرة التي تديرها شركة الطيران الهند
ية "فيستارا" إلا إذا قدموا اختبارًا سلبيًا قبل المغادرة.
ظهرت النتائج الإيجابية خلال إجراء الحجر الصحي الإلزامي لمدة ثلاثة أسابيع الذي تم فرضه في هونج كونج.
لم تكشف السلطات في هونج كونج عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، ولكن ربما كان ما يصل إلى 188 راكبًا على متن الطائرة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".
وقال مدير شركة ناندا ترافيل، ومقرها هونج كونج، إنهم "مصدومون" من الوضع.
وأضاف بونام ناندا: "هذه الرحلة
تبدو غريبة بشكل مذهل ونحن جميعًا مرتبكون بهذه الأرقام".
ويقول خبراء الصحة إنه يمكن أن يكون هناك العديد من التفسيرات للقادمين الذين ثبتت إصابتهم في هونج كونج.
كان من الممكن أن يكونوا قد أصيبوا في الهند
بعد اختبار ما قبل الرحلة
، أو ربما كانت النتائج ببساطة سلبية كاذبة حيث لا تزال الهند
غارقة في أعداد الحالات المتضخمة.
كما فسر العلماء بأن الذين كانوا على متن الطائرة ربما يكونون قد أصيبوا بكوفيد في أحد فنادق الحجر الصحي في هونج كونج، أو ربما انتشرت سلالة معدية بشكل خاص أثناء الرحلة
.
يأتي ذلك في الوقت الذي يكافح فيه العاملون في المستشفيات في الهند
مع ارتفاع أعداد حالات المصابين بفيروس كورونا
.
واستحوذت الهند
على أعداد متزايدة من المرضى، مع نقل المساعدات الدولية جوًا إلى المستشفيات التي تواجه ضغطًا متزايدًا.
وبحسب ما ورد، يموت مرضى كوفيد على الأرصفة خارج المستشفيات - حيث يخشى الأطباء من أن ترتفع أرقام العدوى قريبًا إلى 500 ألف حالة يوميًا، بعد الوصول إلى ذروة قياسية لليوم الخامس يوم الاثنين.
ويموت شخص كل أربع دقائق في العاصمة نيودلهي، التي تضررت بشدة بشكل خاص، ويعتقد بعض الخبراء أن عدد الحالات قد يكون أعلى بخمس مرات مما تظهره الأرقام الرسمية.