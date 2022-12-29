إصابة 5 إعلاميين انقلبت سيارتهم على طريق سوهاج الزراعي





أصيب 5 إعلاميين، فجر اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة بنطاق محافظة سوهاج وجرى نقل المصابين من قبل الأهالي إلى نقطة إسعاف بمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق سوهاج الزراعى، نتج عنه إصابة 5 أشخاص.

تبين إصابة كل من: منى فراج أحمد محمد 33 عامًا، مقيم بالقاهرة، وأحمد سعد الأنصارى عبدالفتاح 39 عامًا، مقيم حلمية الزيتون بالقاهرة، وأحمد مراد حسانين محمد 39 عامًا، مقيم بالأميرية في القاهرة، واثنين آخرين.

و تبين أن المصابين يستقلون سيارة خاصة، و وقع لهم حادث بنطاق محافظة سوهاج، وجرى نقلهم عن طريق الأهالي إلى مركز أبوتشت، قبل أن تنقلهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى نجع حمادي العام ببهجورة.

كما تقرر بعد إحالة المصابين من نجع حمادى، إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.