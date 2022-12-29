الخميس 29 ديسمبر 2022
توقيت مصر 13:09 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عملية خطيرة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ صاحبة السعادة

رسميًا.. زيادة المرتبات للجميع في 2023

جديد قاتلة أمها ببورسعيد.. طفل 15 عامًا أفضى عذريتها في غرفتها

إصابة 5 إعلاميين انقلبت سيارتهم على طريق سوهاج الزراعي

توقعات الأبراج في عام 2023.. الثور الأعلى حظًا

هبوط سعر الدولار إلى 28 جنيهًا بعد تحذيرات البنك المركزي

نقيب المأذونين يحسم الجدل بتوضيح هام بشأن رسوم الزواج الجديدة

شاهد لحظة حرق جثمان الفنانة شارما بعد انتحارها ورد فعل والدتها

القبض على مأذون دعا الشباب إلى الإسراع بالزواج قبل تطبيق صندوق دعم الأسرة

الخطيب يوجه صدمة لـ كهربا برسالة أبلغها لـ سيد عبدالحفيظ

ADS
 

إصابة 5 إعلاميين انقلبت سيارتهم على طريق سوهاج الزراعي

2017_7_27_10_55_40_129
انقلاب سيارة
Native
Teads
الخميس، 29-12-2022 11:08 ص

 

أصيب 5 إعلاميين، فجر اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة بنطاق محافظة سوهاج وجرى نقل المصابين من قبل الأهالي إلى نقطة إسعاف بمركز أبوتشت شمال قنا.

 

 

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق سوهاج الزراعى، نتج عنه إصابة 5 أشخاص.

 

 

تبين إصابة كل من: منى فراج أحمد محمد 33 عامًا، مقيم بالقاهرة، وأحمد سعد الأنصارى عبدالفتاح 39 عامًا، مقيم حلمية الزيتون بالقاهرة، وأحمد مراد حسانين محمد 39 عامًا، مقيم بالأميرية في القاهرة، واثنين آخرين.

 

 

 

و تبين أن المصابين يستقلون سيارة خاصة، و وقع لهم حادث بنطاق محافظة سوهاج، وجرى نقلهم  عن طريق الأهالي إلى مركز أبوتشت، قبل أن تنقلهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى نجع حمادي العام ببهجورة.

 

 

كما تقرر بعد إحالة المصابين من نجع حمادى، إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

 

إقرأ ايضا

20190506_141549_2311

عملية خطيرة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ صاحبة السعادة

images

رسميًا.. زيادة المرتبات للجميع في 2023

21

جديد قاتلة أمها ببورسعيد.. طفل 15 عامًا أفضى عذريتها في غرفتها