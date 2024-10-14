إصابة 40 طالباً بحالة إغماء في جامعة بدر وتحريات الأمن تكشف السبب





تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي أخبار حول إصابة 40 طالبا بجامعة بدر بالقاهرة، بحالة إغماء نتيجة رش مادة تؤدي للإغماء self defence، وتم الدفع بسيارات إسعاف ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي الخدمة الطبية اللازمة.

ومن جانبه كشفت جامعة بدر عن تفاصيل الحالة الصحية للطلاب، من استقرار حالات جميع الطلاب الذين تعرضوا لحالات اختناق بسيطة داخل الجامعة، نتيجة قيام أحد الطلاب برش اسبراي على بعض من زملائه بمنطقة المطاعم، وأنه جارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الطالب المتسبب في هذه الواقعة والتى تصل إلى الفصل النهائي.

ونوه البيان إلى أن الجامعة اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة جميع طلابها، والتأكد من استقرار الحالات، وأنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطالب المتسبب في هذا الواقعة.

وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة بدر أن أحد الطلاب اقدم على رش اسبراي على بعض الطلاب الجالسين في منطقة المطاعم وهو ما تسبب في إصابة بعضهم بأعراض مؤقتة مشابهة لضيق التنفس.

وأكد البيان أن الأعراض كانت مؤقتة، وتم التعامل الطبي الفوري مع جميع الحالات في عيادات الجامعة ومستشفى جامعة حلوان المجاورة، تحت إشراف الإدارة الطبية بالجامعة، وبمتابعة قيادات الجامعة.

كما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل تعرض ما يقرب من ٤٠ طالب بإغماء داخل جامعة بدر ونقل بعضهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، حيث تبين أن وصلة هزار وراء الواقعة.

وتبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة أن أحد الطلاب قام برش سبراي “سيلف ديفنس” خاص الحماية الشخصية على سبيل الهزار وسط زملاءه مما نتج عنه تعرضهم للاغماء، ونقل بعضهم إلى المستشفى حيث أصيب في الواقعة ما يقرب من ٤٠ طالب.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأمن الاداري لجامعة بدر أفاد بتعرض بعض الطلاب لحالات اغماء بسبب قيام أحد زملائهم برش سبراي خاص بالحماية الشخصية عليهم داخل الجامعة مما نتج عنه اصابة ٤٠ طالب.

بالانتقال والفحص، كشفت تحريات ومعاينة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة طالب في الجامعة وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على الطالب وبمواجهته اعترف انه على سبيل الهزار من اصدقائه.