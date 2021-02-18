إصابة وزير المالية بفيروس كورونا

الخميس، 18-02-2021
08:14 م
محمد فضل - متابعات
أصيب الدكتور محمد معيط
، وزير المالية
، بفيروس كورونا
المستجد،
وذلك منذ عدة أيام.
ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصادر قولها، إن الدكتور
محمد معيط
يتلقى بروتوكول علاج وزارة الصحة ضد فيروس كورونا
، وتم عزله داخل المنزل،
كما أن حالته الصحية مستقرة.
وكان وزير المالية
قد أعلن في وقت سابق أن وزارته ستتكفل
بـ7.1 مليار جنيه من عبء استبدال 250 ألف سيارة متقادمة بمصر، مشيرا إلى أنها ستدفع
10% من ثمن السيارات الجديدة لكل مواطن مستفيد.
وقال الوزير محمد معيط
إنه تنفيذا للمبادرة الرئاسية التي
أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنح حافز مادي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة
لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج (البنزين والغاز الطبيعي).
وأكد الوزير أن وزارة الخزانة العامة للدولة ستمنح 10% من
ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى يبلغ 22 ألف جنيه للمواطنين المستفيدين من المبادرة،
و20% لأصحاب سيارات الأجرة بحد أقصى يبلغ 45 ألف جنيه، و25% لأصحاب سيارات الميكروباص بحد أقصى يبلغ 65 ألف جنيه، مع
تحديد سعر فائدة متناقصة 3%، وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات".