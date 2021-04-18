الأحد 18 أبريل 2021
توقيت مصر 16:47 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إصابة 97 إثر انقلاب قطار طوخ بالقليوبية.. والوزير إلى مكان الحادث

أول فيديو لانقلاب قطار طوخ والصحة تكشف عدد الضحايا

مبروك عطية يجري عملية بتر في قدمه (فيديو مؤثر)

التحريات تكشف سبب انقلاب سيارة الوزير وحجم الإصابات

إصابة وزير الشباب والرياضة في حادث سير بعد انقلاب سيارته

لماذا اختفى شيخ الأزهر الأسبق بشكل مفاجئ ولم يُستدل على قبره أو مكان وفاته؟ (فيديو)

بعد تصدر «رابعة» الترند.. أحمد مكي ينشر فيديو مؤثر

الملكة إليزابيث تترك رسالة مكتوبة في نعش الأمير فيليب لتُدفن معه

موعد قمة الأهلي والزمالك اليوم والقناة الناقلة

وسيم يوسف عن إصابة القرضاوي بكورونا: أعراض هُتكت بسببه

ADS
 

إصابة وزير الشباب والرياضة في حادث سير بعد انقلاب سيارته

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
 
الأحد، 18-04-2021 01:02 م المصريون
تعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لحادث سير أثناء توجهه إلى محافظة البحيرة، في إطار تفقده لبعض المنشآت الرياضية بالمحافظة.

وأكد الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزير بصحة جيدة وتعرض لحادث سير أثناء توجهه إلى محافظة البحيرة بسبب اختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة، وتم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد بـ 6 أكتوبر لعمل الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية.

فيما نقلت مواقع صحفية عن "فوزي" قوله إنه: "حدث تصادم من إحدى السيارات بسيارة الوزير، والدكتور أشرف صبحي تم نقله لمستشفى في مدينة السادس من أكتوبر، وجار متابعة حالته الصحية، والحمدلله هو بخير، مجرد كدمات بسيطة".
 

إقرأ ايضا

Capture

أول فيديو لانقلاب قطار طوخ والصحة تكشف عدد الضحايا

مبروك عطية يجري عملية بتر في قدمه

مبروك عطية يجري عملية بتر في قدمه (فيديو مؤثر)

2019_12_17_2_10_43_915

لماذا اختفى شيخ الأزهر الأسبق بشكل مفاجئ ولم يُستدل على قبره أو مكان وفاته؟ (فيديو)

أخبار متعلقة

يوسف القرضاوي

‏عصام تليمة يعلن إصابة يوسف القرضاوي بـ«كورونا»

32021522540196354092

فنانة شهيرة تعلن إصابتها بسرطان الثدي

Aen6IslhnD2LV024PCzF20C6EgqoddsiXXzefVza

هنادي مهنا تكشف حالتها وزوجها بعد إصابتهما بـ«كورونا»