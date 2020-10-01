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إصابة نائب حركة حماس بفيروس كورونا

حماس
كورونا
 
الخميس، 01-10-2020 09:13 م أحمد سالم
أصيب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، بفيروس كورونا المستجد.

وأظهرت نتائج الفحوصات الطبية، اليوم الخميس، إصابة العاروري بوباء كورونا.

وأجرى العاروري جميع الخطوات الصحية اللازمة، معلنا التزامه العزل لحين تماثله للشفاء.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت تسجيل 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة اليوم الخميس، إنه تم تسجيل 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 774 حالة تعافي خلال أمس.

وأضافت الوزيرة أن نسبة التعافى من فيروس كورونا فى البلاد بلغت 82.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.8%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.
 

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