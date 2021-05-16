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إصابة فنانة شهيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي

ميساء عبد الهادي
ميساء عبد الهادي
Native
الأحد، 16-05-2021 06:22 م محمد فضل
أصيبت الفنانة الفلسطينية الشهيرة ميساء عبد الهادي برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء مشاركتها في مظاهرة احتجاجية على تهجير الفلسطينيين عقب الاعتداءات التي شهدها حي الشيخ جراح، في القدس.

ونشر المخرج عمرو سلامة، صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، قائلاً: "‏الممثلة الفلسطينية المبدعة ميساء عبدالهادي، التي مثلت في أعمال أميركية وأعمال عربية حصدت جوائز في المهرجانات العالمية".

وأضاف: "تم إطلاق النار عليها من الشرطة الإسرائيلية، وإصابتها عندما كانت تشارك في تظاهرات للاعتراض على الإخلاء الجبري للأسر الفلسطينية من بيوتها في حي الشيخ جراح".

 

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