إصابة فنانة شهيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي

الأحد، 16-05-2021
06:22 م
محمد فضل
أصيبت الفنانة الفلسطين
ية الشهيرة ميساء عبد الهادي
برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء مشاركتها في مظاهرة احتجاجية على تهجير الفلسطين
يين عقب الاعتداءات التي شهدها حي الشيخ جراح، في القدس.
ونشر المخرج عمرو سلامة، صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، قائلاً: "الممثلة الفلسطين
ية المبدعة ميساء عبدالهادي، التي مثلت في أعمال أميركية وأعمال عربية حصدت جوائز في المهرجانات العالمية".
وأضاف: "تم إطلاق النار عليها من الشرطة الإسرائيلية، وإصابتها عندما كانت تشارك في تظاهرات للاعتراض على الإخلاء الجبري للأسر الفلسطين
ية من بيوتها في حي الشيخ جراح".