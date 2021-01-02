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إصابة عمرو موسى بفيروس كورونا: ادعولي

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عمرو موسى
 
السبت، 02-01-2021 09:54 ص المصريون
كشف الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال في تصريحات لقناة روسيا اليوم، إن حالته الصحية مستقرة، ولم يتم نقله إلى المستشفى، ويتلقى العلاج بالمنزل بعد أن عزل نفسه.
وأضاف أن هناك عددا من الأطباء يتابعون حالته، وعلى اتصال دائم به ويستجيب لنصائحهم.
ودعا موسى إلى الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون، لأن ”الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة“.
وطالب موسى أصدقاءه ومحبيه بالدعاء له بالشفاء ولكل المصابين بالفيروس وجميع المرضى.
 

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