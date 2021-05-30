إصابة سلمى أبوضيف بحروق في جميع أنحاء جسدها

الأحد، 30-05-2021
11:25 ص
كشفت الفنانة
سلمى أبو ضيف، عن معاناتها صحيا، خلال الفترة
الماضية، بعد تعرضها لحروق
في جميع أنحاء جسد
ها.
وقالت “سلمى” عبر “ستوري إنستجرام”: “في أسبوعين، تعرضت لحروق
في جميع أنحاء جسد
ي، وتم قطع شفتاي أثناء إجراء عملية جراحية لضرس العقل، وقبل شهر
أجريت منظار القرحة”.
ولفتت:”ليس لدي ما أقوله سوى الحمد لله و(قل أعوذ برب الفلق
من شر ما خلق.. ومن شر حاسد إذا حسد) الحمد لله الحمد لله”.
وعرضت “سلمى”، صورة شفتيها المصابة، فيما عرضت سورة “الفلق”،
وكتبت عبر حسابها على “إنستجرام”: ”الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل
شيء“.
وكان آخر أعمال سلمى أبو ضيف، مشاركتها في بطولة إحدى حكايات
“إلا أنا”، والتي حملت عنوان “لازم أعيش” بطولة جميلة عوض، أحمد خالد صالح، وخالد أنور
وغيرهم.